康希諾生物（６１８５）：嬰幼兒用ＤＴｃＰ新藥上市申請獲得受理

《經濟通通訊社１６日專訊》康希諾生物（０６１８５）（滬：６８８１８５）公布，公司

研發的嬰幼兒用吸附無細胞百（組分）白破聯合疫苗的新藥上市申請，已於近日獲得中國國家藥

品監督管理局出具的受理通知書。（ｂｎ）

