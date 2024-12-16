康希諾生物（６１８５）：嬰幼兒用ＤＴｃＰ新藥上市申請獲得受理

《經濟通通訊社１６日專訊》康希諾生物（０６１８５）（滬：６８８１８５）公布，公司
研發的嬰幼兒用吸附無細胞百（組分）白破聯合疫苗的新藥上市申請，已於近日獲得中國國家藥
品監督管理局出具的受理通知書。（ｂｎ）
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16/12/2024 18:24
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研發的嬰幼兒用吸附無細胞百（組分）白破聯合疫苗的新藥上市申請，已於近日獲得中國國家藥
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