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AH股新聞

16/12/2024 08:08

《神州頭條》財經報章頭版摘要：中證監落實「穩住樓市股市」要求

　　《經濟通通訊社１６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
《求是》發表習近平總書記重要文章《深入推進黨的自我革命》
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
１２月１６日出版的第２４期《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習
近平的重要文章《深入推進黨的自我革命》。文章強調，我們黨作為世界上最大的馬克思主義執
政黨，如何成功跳出治亂興衰歷史周期率、確保黨永遠不變質不變色不變味？毛澤東同志當年給
出「讓人民來監督政府」的第一個答案基礎上，給出了第二個答案，那就是不斷推進黨的自我革
命。
　
證監會：堅決落實「穩住樓市股市」重要要求
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中國證監會主席吳清同日主持召開的黨委（擴大）會議強調，堅決落實「穩住樓市股市」重要要
求，切實維護資本市場穩定。會議提出，突出維護市場穩定這個關鍵，更加有力有效服務經濟回
升向好，著力提升監管效能，深化資本市場投融資綜合改革。
　
充實完善「工具箱」提高財政赤字率
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
財政部部長藍佛安日前主持召開黨組會議，傳達學習中央經濟工作會議精神，研究財政部門貫徹
落實工作。會議指出，做好明年經濟財政工作，要落實好中央經濟工作會議部署，堅持穩中求進
工作總基調，完整準確全面貫徹新發展理念，實施更加積極的財政政策，充實完善政策工具箱，
打好政策「組合拳」，推動經濟持續回升向好，高質量完成「十四五」規劃目標任務，為實現「
十五五」良好開局打牢基礎。
　
　
《上海證券報》
　
中證監黨委傳達學習貫徹中央經濟工作會議精神，著力穩資金、穩槓桿、穩預期
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
１２月１４日，中國證監會黨委書記、主席吳清主持召開黨委（擴大）會議，傳達學習中央經濟
工作會議精神，結合全國金融系統工作會議要求，研究部署證監會系統貫徹落實工作。會議重點
從突出維護市場穩定這個關鍵、更加有力有效服務經濟回升向好、著力提升監管效能、深化資本
市場投融資綜合改革等方面作了具體部署，強調「著力穩資金、穩槓桿、穩預期，切實維護資本
市場穩定」。
　
《求是》發表習近平總書記重要文章《深入推進黨的自我革命》
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
１２月１６日出版的《求是》雜誌將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重
要文章《深入推進黨的自我革命》。文章強調，我們黨作為世界上最大的馬克思主義執政黨，如
何成功跳出治亂興衰歷史周期率、確保黨永遠不變質不變色不變味？毛澤東同志當年給出「讓人
民來監督政府」的第一個答案基礎上，給出了第二個答案，那就是不斷推進黨的自我革命。
　
商務部：大力提振消費，積極發展首發經濟
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
商務部黨組書記、部長王文濤１２月１３日主持召開黨組專題會議，傳達學習中央經濟工作會議
精神，研究部署貫徹落實工作。會議強調，按照中央經濟工作會議部署，主動對標對表，以釘釘
子精神抓好落實工作。會議提出，要大力提振消費。加力擴圍實施消費品以舊換新政策，創新多
元化消費場景，擴大服務消費，積極發展首發經濟。
　
　
《證券時報》
　
《求是》發表習近平總書記重要文章《深入推進黨的自我革命》
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
１２月１６日出版的第２４期《求是》將發表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平
的重要文章《深入推進黨的自我革命》。文章強調，我們黨作為世界上最大的馬克思主義執政黨
，如何成功跳出治亂興衰歷史周期率、確保黨永遠不變質不變色不變味？在毛澤東同志當年給出
「讓人民來監督政府」的第一個答案基礎上，給出了第二個答案，那就是不斷推進黨的自我革命

　
切實維護資本市場穩定，深化投融資綜合改革
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證監會黨委書記、主席吳清近日主持召開證監會黨委（擴大）會議，傳達學習中央經濟工作會議
精神，研究部署證監會系統貫徹落實工作。會議指出，突出維護市場穩定這個關鍵，切實維護資
本市場穩定，增強發行上市制度包容性、適應性，突出懲、防、治並舉，維護市場「三公」，深
化資本市場投融資綜合改革。
　
「以舊換新」見實效，激活消費新動能
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距離年底還剩半個月左右，一些省市繼續出台以舊換新補貼品類擴圍的新政。同時，以湖北省為
代表的省份已經啟動２０２５年度以舊換新活動的商家報名工作。專家認為，歲末年初是我國家
電消費旺季，盡早落地２０２５年的接續政策，對強化消費者對政策的了解、提振市場信心，都
有積極正向的作用。（ｒｙ）

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