《神州經脈》工業增速擴消費遜預期，財收跌，樓價跌幅十七月最小

《神州經脈》１１月多項經濟數據公布，其中規模以上工業增加值同比增幅略優預期，惟當

月社會消費品零售總額增幅和首１１月全國固定資產投資增幅均比預期低；同月社融規模增量也

低於市場估計數字，顯示中國內需仍待進一步激發的現實。



滬深股市全日（１６日）窄幅震盪，滬綜指收跌０﹒１６％，報３３８６﹒３３點，深成指

亦跌１﹒３％，創業板指跌１﹒５１％。兩市全天成交額近１﹒７萬億元（人民幣．下同），較

上個交易日大幅縮量３６９４億元或１８％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２８２２，較上個交易日４時３０分收盤

價跌２７點子，四連跌，續創２０２３年１１月１４日以來逾一年新低，全日在７﹒２７００至

７﹒２８３１之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１８８２，較上個交易日跌６點子，

三連跌，為１２月１０日以來近一周新低。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家統計局公布，１１月工業增加值同比增５﹒４％略優於預期且增幅略為擴大，但社會

消費品零售總額同比增速放緩至３％的三個月低位，大遜預期的增４﹒６％；１－１１月固投增

速則為３﹒３％，略遜預期且繼續放緩。首１１月新建商品房銷售額降幅則收窄至１９﹒２％，

同期全國房地產開發投資降幅略擴大至１０﹒４％。１１月全國城鎮調查失業率則持平於５％。



２﹒ 統計局解讀數據指，１１月國民經濟運行總體平穩、穩中有進，惟外部環境更加錯綜複雜

，國內需求不足，部分企業生產經營困難，經濟持續回升向好基礎仍待鞏固；消費增速放緩則因

「雙１１」網購啟動時間提前，但若整體看１０－１１月的整體消費情況，增速明顯快於第三季

。統計局又指，從全年情況看，經濟社會發展主要目標有望順利實現。



３﹒ 統計局公布１１月商品住宅銷售價格變動情況。《路透》根據國家統計局公布數據測算，

１１月７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌幅縮窄至５﹒７％；１１月環比跌幅則續收

窄至０﹒１％，為去年６月以來十七個月最小降幅。經測算，１１月７０個大中城市中，新建住

宅價格指數環比上漲的有１７個（上月７個）；下跌４９個（上月６３個）；持平的有４個（上

月０個）。



４﹒ 國家統計局公布，１１月，規模以上工業原煤產量４﹒３億噸，同比增幅收窄至１﹒８％

；日均產量１４２６﹒６萬噸，創紀錄新高；進口煤炭５４９８萬噸，同比增幅放緩至

２６﹒４％。同期工業原油產量１７２５萬噸，同比增速放緩至０﹒２％；日均產量５７﹒５萬

噸；進口原油４８５２萬噸，由１０月下降８﹒７％轉為增長１４﹒４％。同期工業天然氣產量

２０７億立方米，同比增長３﹒１％，增幅較１０月大幅放緩５﹒３個百分點；日均產量６﹒９

億立方米；進口１０８０萬噸，由１０月增長２０﹒７％轉為下降０﹒８％。同期規上工業發電

量７４９５億千瓦時，同比增幅收窄至０﹒９％；日均發電２４９﹒８億千瓦時。



５﹒ 《新華社》發表由中央財辦有關負責人深入解讀２０２４年中央經濟工作會議精神的文章

。在大力提振消費方面，該負責人表示，明年將實施提振消費專項行動，重點是把促消費和惠民

生緊密結合起來，包括加力擴圍，安排更多資金，把更多消費品納入支持範圍，優化補貼發放流

程。該負責人並提到，明年支持「兩新」的超長期特別國債資金將比今年大幅增加，並將研究把

更多市場需求廣、更新換代潛力大的產品和領域納入政策支持範圍。



６﹒ 財政部公布，１－１１月，全國一般公共預算收入１９９０１０億元，同比下降０﹒６％

。其中，全國稅收收入１６１９２２億元，同比下降３﹒９％；非稅收入３７０８８億元，同比

增長１７％。主要稅收收入中，印花稅３１８５億元，同比下降１２﹒１％，其中證券交易印花

稅１０８７億元，同比下降３５﹒９％。土地和房地產相關稅收中，契稅４６３１億元，同比下

降１３％；房產稅４２５４億元，同比增長１８％；土地增值稅４５７４億元，同比下降

８﹒１％。



７﹒ 人民銀行數據顯示，１１月末人行口徑外匯佔款餘額為２２０３４４﹒３５億元人民幣，

環比減少３８８﹒６９億元，連續８個月減少。



８﹒ 中美已續簽《中美科技合作協定》，確定自２０２４年８月２７日起延長５年。今日下午

外交部例行記者會上，發言人林劍對此表示，中美科技合作的本質是互利共贏的，而該協定的續

簽是落實中美元首會晤共識的重要舉措，符合兩國人民利益、順應國際社會期待，不僅將推動兩

國的科技進步和經濟社會發展，也將促進雙方應對全球共同挑戰、增進世界人民福祉。（ｓｌ）

