《鍾之日記》消費弱數據疲，兩萬點未企穩

《鍾之日記》１２月１６日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



港股上個交易日失守二萬關後，今早繼續低開，盤中一度倒升站上２００００點，惟內地

１１月消費及固定投資等數據出爐，顯示國內需求依然疲軟，令大市繼續走弱，恒指跌幅半日擴

大至逾１００點，盡管中特估拉漲穩市，恒指全日仍跌１７５點或０﹒９％，收報１９７９５，

主板成交近１３４１億元。



＊Ａ股震盪收跌，成交縮量１８％＊



１１月多項經濟數據公布，當月規模以上工業增加值同比增長５﹒４％，略優預期；但社會

消費品零售總額同比增３％，大遜預期，更為三個月最低；首１１月全國固定資產投資增

３﹒３％，略遜預期；同月社融規模增量約２﹒３４萬億元人民幣，也低於市場估計數字，顯示

中國內需仍待進一步激發的現實。



滬深股市全日窄幅震盪，滬綜指收跌０﹒１６％，報３３８６﹒３３點，深成指亦跌

１﹒３％，創業板指跌１﹒５１％。兩市全天成交額近１﹒７萬億元人民幣，較上個交易日大幅

縮量１８％。



保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威稱，「１１月數據顯示需求依然疲軟。」９月

底政治局會議提出的寬鬆立場尚未轉化為足以扭轉經濟勢頭的有力行動，尤其是雖然財政政策立

場已經轉變，但當前還不夠激進。也有意見認為，考慮到四季度以來中政策釋放的積極基調與政

策落地的加速，中國經濟今年的目標任務「基本可以實現」。





＊１１月消費回落，食品飲料股齊走低＊



內地１１月社會消費品零售總額按年升３％，為３個月最低，更大遜預期的４﹒６％。國家

統計局新聞發言人付凌暉指出，受「雙１１」網購啟動時間提前的影響，部分商品銷售分流到

１０月，相應１１月份市場銷售增速有所回落。



光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，目前國內消費品零售增速偏低，反映國內消費

需求偏弱，消費弱於供給，物價水平整體偏低，影響企業盈利，國內宏觀逆周期調節政策力度需

要加大。



中央經濟工作會議上周召開，提出大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求。今

日下午，官媒轉述中央財辦有關負責人表態稱，擴大內需是戰略之舉，提振消費是重中之重。明

年將通過加大財政對終端消費直接投入、提升社會保障水平等多種方式，推動居民收入穩定增長

；同時推進財稅體制改革，在零基預算改革、部分品目消費稅徵收環節後移等方面爭取新突破。



港股消費板塊多數偏軟，蒙牛乳業（０２３１９）收挫３﹒５％，華潤飲料（０２４６０）

跌３﹒６％，九毛九（０９９２２）收低３﹒１％，康師傅控股（００３２２）軟１﹒６％，萬

洲國際（００２８８）跌１﹒５％，農夫山泉（０９６３３）跌１﹒１％，中國旺旺

（００１５１）及海底撈（０６８６２）均跌近１％。



＊穩股市嚴監管，中資券商近全跌＊



中證監主席吳清主持召開會議，傳達學習中央經濟工作會議精神。會議強調維護市場穩定是

關鍵，提出要堅決落實「穩住樓市股市」，加強境內外、場內外、期現貨聯動監管，加強對融資

融券、場外衍生品、量化交易等的針對性監測監管。抓好推動中長期資金入市工作，穩步推進與

境外市場互聯互通。



穩字當頭，想必監管只會更加嚴謹，對於證券業來說，既要活躍市場增加投資者入市，又要

符合監管是挑戰。



事實上，據內媒統計，截至本月１２日，中國證券業從業人員總數為３３﹒２萬人，較去年

同期減少１﹒８９萬人，減幅約５﹒２８％。同花順ｉＦｉｎＤ數據統計，今年上半年僅資產規

模超過２０００億人民幣的１４家大型券商員工人數就合計減少了５７３５人，其中減員最多的

是方正證券，減少了１３８１人。



除了裁員，薪資水準也在下降，有券商投行部門員工稱，隨著ＩＰＯ政策緊縮，上市量減少

，與ＩＰＯ關聯的績效獎金基本沒有了。龍頭券商上半年薪資總額均下滑，中信證券上半年薪資

總額縮水至９７﹒９３億元人民幣，年減８﹒９％；中金公司為４３﹒６９億元人民幣，年減超

過２４％；今年上半年４１家中國上市券商中，約８成券商的人均薪資下滑，９家降幅在２成以

上。



中資券商今日近全線跌，招商證券（０６０９９）、光大證券（０６１７８）挫近４％，中

金公司（０３９０８）、廣發證券（０１７７６）跌逾３％，中國銀河（０６８８１）、中信証

券（０６０３０）、國泰君安（０２６１１）均跌逾２％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

