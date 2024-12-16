《Ａ股焦點》國泰君安、海通證券合併重組獲高票通過，ＡＨ股均跌

《經濟通通訊社１６日專訊》國泰君安（０２６１１）（滬：６０１２１１）及海通證券

（０６８３７）（滬：６００８３７）合併重組完成關鍵一步。上周五（１３日），國泰君安在

上海延安飯店舉行２０２４年第三次臨時股東大會，審議包括《關於國泰君安證券股份有限公司

換股吸收合併海通證券股份有限公司並募集配套資金暨關聯交易方案的議案》在內的２２項議案

。



當日晚間，國泰君安、海通證券同步發布臨時股東大會決議公告，宣布此次合併重組交易方

案等相關議案經大會審議，獲高票通過。



不過，國泰君安、海通證券ＡＨ股今早均下跌，國泰君安Ａ股現跌０﹒８４％，Ｈ股跌近

２％；海通證券Ａ股跌０﹒６１％，Ｈ股跌０﹒１５％。



值得關注的是，作為當前最受市場矚目的重大合併重組項目之一，本次股東大會股東參會投

票熱情高漲。其中，國泰君安、海通證券股東大會參會率分別達到７８％和６８％，相關議案的

通過率均高達９９％。海通證券還同步召開了Ａ股及Ｈ股類別股東會，參會率分別達到７２％、

５７％，相關議案通過率也高達９９％。



據了解，國泰君安、海通證券９月５日發布停牌謀劃重大資產重組公告，１０月９日發布合

併重組相關預案及聯合公告，１１月２１日發布合併重組報告書及聯合通函，１２月１３日召開

股東大會審議通過各項議案，僅用時３個月就完成了全部公司治理程序。



業內普遍表示，作為中國資本市場重大無先例的創新事項以及國際資本市場最複雜的收購合

併之一，本次合併項目推進速度超出市場預期。（ｊｑ）

