《Ａ股焦點》海康威視跌１％，據報其５家子公司終止新疆政府合約

《經濟通通訊社１６日專訊》中國監視器設備龍頭－－海康威視（深：００２４１５）上周

五（１３日）公告，該公司位於新疆地區的５家子公司終止與當地政府的維護服務合約。據《路

透》報道，公告沒有說明合同終止的原因，但這５家公司都在去年被美國商務部列入貿易黑名單

中，指它們涉嫌協助壓迫新疆穆斯林少數民族。



海康威視今早高開低走，現跌１﹒３３％，報３０﹒４０元人民幣。



這些項目均位於新疆地區，包括烏魯木齊高新區、墨玉縣、皮山縣、於田縣和洛浦縣，涉及

平安城市ＰＰＰ項目（政府機構與私營部門之間的合同約定）。項目中標時間為２０１７年，建

設期為一年，維護期則為１０至２０年不等。



此次合同終止涉及的項目子公司包括烏魯木齊海視新安、墨玉海視電子、皮山海視永安、於

田海視美闐、洛浦海視鼎鑫。這些子公司將停止業務運營。項目公司將進一步開展其存量債權債

務清理工作，但不再開展其他業務經營活動。公告指，終止上述項目合同不存在損害公司及全體

股東利益的情形，亦不會對公司經營成果和財務狀況產生重大影響。





而早在２０１９年，美國以新疆穆斯林人權問題為由，將海康威視列入出口管制實體清單；

美國聯邦通信委員會２０２１年將海康威視列入禁止進口與禁售名單。



此外，海康威視１０月傳出正在進行大規模組織調整，大幅縮減地方研發部門，預計裁員

１０００多人。今年上半年，海康威視政府部門業務收入出現赤字，主因是地方財政不佳。

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