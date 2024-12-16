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AH股新聞

16/12/2024 09:31

【人行操作】人行研究局：目前平均存準率６﹒６％，有降準空間

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》中國人民銀行研究局局長王信在２０２４
－２０２５中國經濟年會上表示，中央經濟工作會議強調，要實施更加積極有為的宏觀政策，向
市場釋放了積極有力的政策信號，要準確理解科學把握明年適度寬鬆的貨幣政策取向。
　
　　王信表示，總的看，明年適度寬鬆的貨幣政策將在今年支持性立場的基礎上適度發力。適度
加大總量性和結構性貨幣政策的支持力度，適時降準降息，加大貨幣信貸投放力度，加大對重點
戰略、重點領域和薄弱環節的支持力度，實體經濟的融資條件會更加寬鬆，更加有效滿足發展的
需要，助力實現增長穩、就業穩和物價合理回升的優化組合。
　
　　王信透露，下一階段貨幣政策總量上要加大力度，充分滿足有效融資需求，推動資金充分流
向實體經濟。在流動性層面，目前中國平均存款準備金率是６﹒６％，進一步降準還有空間，人
行開展二級市場國債買賣的探索也更趨成熟，搭配用好多種貨幣政策工具，提供充足的中長期流
動性，保持銀行體系流動性充裕。同時，引導銀行加強項目儲備，加大信貸投放，努力實現社會
融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。

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