《提振內房》住建部：保交房交付３２４萬套，貸款提出３﹒６萬億

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》住建部副部長董建國表示，截至１１月底

，全國保交房攻堅戰已交付住房３２４萬套，給購房人吃下了定心丸，也明顯改善了市場預期。

今年住房和城鄉建設部會同國家金監總局建立相關房地產融資協調機制，推動合規的房地產開發

項目「應進盡進」，已審貸款「應貸盡貸」，資金撥付「能早盡早」。截至１１月末，全國白名

單項目貸款審批通過金額已達到３﹒６萬億元人民幣。



董建國表示，在一系列政策措施作用下，房地產市場信心得到有效提振，房地產市場呈現出

止跌回穩的積極勢頭。住房和城鄉建設部房地產市場監測系統數據顯示，１０月、１１月全國新

建商品房交易網簽面積連續兩個月同比環比雙增長，一線城市帶動二線、三線城市商品房成交增

長。



董建國表示，四季度以來，房地產市場的積極變化證明一系列增量政策措施卓有成效。接下

來，要按照中央經濟工作會議要求，持續用力推動房地產市場止跌回穩。一方面，著力釋放需求

，因城施策，落實好各項政策，加力實施城中村和城市危舊房改造，充分釋放剛性和改善性住房

需求潛力。另一方面，著力改善供給，在嚴控增量、優化存量、提高質量上下功夫，合理控制房

地產新增的用地供應，大力實施城市更新，推動房地產企業有效盤活存量用地和房產，加快轉型

發展。

