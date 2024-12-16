【數據解讀】１１月消費回落，統計局：「雙１１」網購提前分流

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》１１月社會消費品零售總額４３７６３億

元（人民幣．下同），同比增３％，為３個月最低，大遜預期的增４﹒６％，增幅較１０月回落

１﹒８個百分點。國家統計局新聞發言人付凌暉解讀數據指出，受「雙１１」網購啟動時間提前

的影響，部分商品銷售分流到１０月份，相應１１月份市場銷售增速有所回落。但是，如果從

１０－１１月份兩個月社會消費品零售額整體情況看，仍然明顯快於三季度增長。市場銷售回升

態勢沒有改變。同時，服務零售額保持較快增長，也顯示消費需求的擴大。



他指出，盡管１１月份有不少類別的商品零售額增速有所放緩，但是以舊換新政策支持的汽

車、家電、家裝等領域商品市場銷售繼續保持較快增長。１１月份限額以上單位家用電器和音像

器材類、汽車類、家具類商品零售額分別增長２２﹒２％、６﹒６％和１０﹒５％，均明顯快於

商品零售額增速，繼續成為拉動市場銷售增長的重要力量。



房地產相關商品銷售回升。近期房地產市場銷售明顯改善，帶動房屋裝飾裝修需求擴大，相

關商品銷售出現回升。１１月份，限額以上商品零售額中，建築及裝潢材料類商品由上月同比下

降５﹒８％轉為增長２﹒９％。

