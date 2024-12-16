【數據解讀】統計局：工業品市場需求改善，帶動ＰＰＩ回升

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》１１月份ＰＰＩ環比由降轉漲，同比降幅
收窄至２﹒５％，國家統計局新聞發言人付凌暉在國新辦發布會上表示，工業品市場需求有所改
善，加之部分行業產能優化調整，帶動工業生產者出廠價格回升。下階段，要繼續發揮好各項宏
觀政策效能，持續擴大國內需求，大力推進創新驅動，穩步推進產能調整，促進產需更高水平動
態平衡，帶動市場價格企穩回升。
他表示，從環比來看，１１月份ＰＰＩ由上月下降０﹒１％轉為上漲０﹒１％。其中，原材
料相關行業價格有所上漲，水泥製造、玻璃製造價格分別上漲６﹒２％和１﹒８％，有色、黑色
金屬冶煉和壓延加工業價格環比分別上漲１﹒２％和０﹒２％。從同比來看，１１月份ＰＰＩ下
降２﹒５％，降幅比上月收窄０﹒４個百分點，其中生產資料價格下降２﹒９％，降幅比上月收
窄０﹒４個百分點。在主要行業中，石油化工、計算機通信設備、電氣機械等行業價格降幅均有
所收窄，有色金屬冶煉和壓延加工業價格漲幅擴大。
價格改善的同時也要看到，國際原油價格下行對國內相關行業輸入性影響也在顯現。１１月
份，石油開採、有機化學原料製造價格均環比下降１﹒４％。同時，國內部分行業技術進步加快
，相關產品價格也出現下行。１１月份，新能源汽車整車製造價格環比下降０﹒８％。
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