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AH股新聞

16/12/2024 11:35

【數據解讀】統計局：經濟回升將帶動需求擴大，料ＣＰＩ保持微漲

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》１１月份ＣＰＩ同比上漲０﹒２％，漲幅
比上月回落０﹒１個百分點。國家統計局新聞發言人付凌暉在國新辦發布會上表示，總的來看，
１１月份居民消費價格總體平穩，在需求改善帶動下，市場供求關係出現改善跡象，部分領域價
格小幅回升。下階段，中國糧食生產再獲豐收，工業消費品多數供應充足，服務供給總體穩定，
經濟回升將帶動市場需求擴大，有利於ＣＰＩ改善，ＣＰＩ有望繼續保持小幅上漲。
　
　　他指出，其中食品價格下行是同比價格漲幅回落的主要影響因素，１１月份食品價格上漲
１％，比上月回落１﹒９個百分點，食品中的鮮菜和豬肉價格漲幅均比上月回落，鮮果價格由上
月上漲轉為下降。
　
　　他指出，對於中國來講，ＣＰＩ當中食品權重比較大，對ＣＰＩ的影響比較多。觀察供求關
系，不僅要看ＣＰＩ總的變化，還要看核心ＣＰＩ的變化。從１１月份的情況來看，主要受食品
價格下行的影響，居民消費價格環比降幅擴大，同比漲幅回落。但從核心ＣＰＩ情況看，同比漲
幅連續擴大，顯示出市場供求關係在改善，這也說明觀察價格變化要多個角度綜合來看。
　
　
　

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