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AH股新聞

16/12/2024 11:35

【數據解讀】統計局：工業市場仍面臨需求不足、盈利困難等問題

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》１１月份規模以上工業增加值同比增長
５﹒４％，比上月加快０﹒１個百分點。國家統計局新聞發言人付凌暉在國新辦發布會上表示，
總的看，１１月份工業生產穩中有升，產業結構繼續優化，高端化、智能化、綠色化轉型持續深
入，企業預期增強。但部分工業企業還面臨市場需求不足、競爭加劇、盈利困難等問題，經營壓
力較大。下階段，要落實好支持工業發展各項政策，擴大國內需求，優化調整產能，強化科技創
新和產業創新，推動工業經濟高質量發展。
　
　　他指出，在推動工業高端化發展和大規模設備更新政策帶動下，高技術製造業和裝備製造業
都保持了較快增長。１１月份，高技術製造業和裝備製造業分別增長了７﹒８％和７﹒６％，明
顯快於全部規模以上工業。從行業看，汽車和電子行業增勢較好。１１月份，汽車製造業、計算
機通信和其他電子設備製造業增加值分別增長了１２％和９﹒３％。從產品看，高附加值產品產
量增長較快，１１月份集成電路、工業機器人產量分別增長８﹒７％和２９﹒３％。
　
　　智能、綠色轉型持續。在促進工業高質量發展政策推動下，製造業智能化、綠色化發展態勢
明顯，智能設備、綠色產品生產高速增長。１１月份，智能無人飛行器製造、智能車載設備製造
業增加值分別增長６０﹒６％、１３﹒９％；新能源汽車和太陽能電池產量分別增長５１﹒１％
和１０﹒９％。

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