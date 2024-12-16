【大國博弈】中美續簽政府科技合作協定，據報新增爭端解決機制

《經濟通通訊社１６日專訊》綜合媒體報道，經過近一年多的延期，被認為全球科技領域最

重要的雙邊協定之一的《中美科技合作協定》得以續簽。中國科技部消息，１２月１３日，中美

兩國政府代表在北京換文簽署了《關於修訂和延長兩國政府科學技術合作協定的議定書》，將《

中美科技合作協定》（下稱《協定》）自２０２４年８月２７日起，再延期５年。



該《協定》是１９７９年中美建交後，兩國政府簽署的首批政府間協議之一，原本一直維持

著每５年續簽一次的既定規律，但２０１８年以後，中美關係因貿易爭端等因素而出現諸多變數

，本應於２０２３年８月進行續簽的《協定》，由於談判未能及時完成，雙方多次對《協定》作

短期延長。



據《彭博》引述美國國務院高級官員透露，該國談判代表力爭通過增加改善透明度和追究違

規責任等機制來保護美方利益。新協定的範圍比之前要窄得多，並且沒有擴展到對兩國競爭至關

重要的關鍵或新興技術。獲延長的協議包括加強研究人員安全和數據互惠的規定，以及在任何一

方未能糾錯情況下終止的爭端解決機制。



美國官員表示，修訂旨在使這項１９７９年簽署的協定更現代化，因當時兩國關係和緩，與

現今激烈的戰略競爭迥異。官員們說，與中國合作的提議將受到國務院以及白宮牽頭的跨部門審

查。（ｒｙ）

