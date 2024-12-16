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AH股新聞

16/12/2024 09:14

【聚焦數據】中國前１１月ＦＤＩ錄７４９７億，降幅收窄至２８％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》商務部１４日發布數據顯示，今年１至１１月，全國實際使用
外資金額（ＦＤＩ）錄得７４９７億元人民幣，同比下降２７﹒９％，降幅較１至１０月收窄
１﹒９個百分點，為連續第三個月降幅收窄。１１月當月實際使用外資金額同比增長６％。
　
　　數據顯示，前１１個月，全國新設立外商投資企業５２３７９家，同比增長８﹒９％，為歷
史同期最高水平。從行業看，高技術製造業實際使用外資佔比較去年同期提高０﹒３個百分點；
醫療儀器設備及儀器儀表制造業、計算機及辦公設備製造業、專業技術服務業實際使用外資同比
分別增長５３﹒４％、３９﹒１％和１９％。從來源地看，部分發達經濟體對華投資持續增長，
如德國、新加坡、瑞士實際對華投資同比分別增長１０﹒９％、４﹒８％、４％；東盟對華投資
同比增長６﹒４％。
　
　　今年以來，中國持續放寬外資准入，釋放擴大開放、歡迎外資的積極信號。全面取消製造業
領域外資准入限制措施，推動做好生物技術領域擴大開放試點企業登記註冊有關工作，印發獨資
醫院領域擴大開放試點工作方案。商務部已開展「投資中國」重點活動２７場，召開１５場外資
企業圓桌會議，與外資企業和外國商協會開展常態化溝通交流２００餘次，協調解決外資企業困
難問題３００餘件。（ｒｙ）

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