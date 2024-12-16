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AH股新聞

16/12/2024 10:56

【聚焦數據】內地１１月末社融規模存量４０６萬億，增７﹒８％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》人民銀行公布，初步統計，２０２４年１１月末社會融資規模
存量為４０５﹒６萬億元（人民幣．下同），同比增長７﹒８％。其中，對實體經濟發放的人民
幣貸款餘額為２５１﹒６９萬億元，同比增長７﹒４％；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣
餘額為１﹒３５萬億元，同比下降２１﹒５％；委託貸款餘額為１１﹒２１萬億元，同比降
０﹒５％；信託貸款餘額４﹒２９萬億元，同比增１０﹒８％；未貼現的銀行承兌匯票餘額為
２﹒２９萬億元，同比降１４﹒４％；企業債券餘額為３２﹒２８萬億元，同比增長２﹒５％；
政府債券餘額為７９﹒３３萬億元，同比增長１５﹒２％；非金融企業境內股票餘額為
１１﹒６７萬億元，同比增長２﹒６％。
　
　　從結構看，１１月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的
６２﹒１％，同比低０﹒２個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒３％
，同比低０﹒２個百分點；委託貸款餘額佔比２﹒８％，同比低０﹒２個百分點；信託貸款餘額
佔比１﹒１％，同比高０﹒１個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比０﹒６％，同比低
０﹒１個百分點；企業債券餘額佔比８％，同比低０﹒４個百分點；政府債券餘額佔比
１９﹒６％，同比高１﹒３個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比２﹒９％，同比低０﹒１個
百分點。（ｒｙ）

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