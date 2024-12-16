《中國要聞》音著協訴「酷我音樂」侵權案勝訴，獲賠近１２萬

《經濟通通訊社１６日專訊》據中國音樂著作權協會（以下簡稱音著協）消息，作為一家市

場佔有率據壟斷地位，且擁有四大在線音樂平台（ＱＱ音樂、酷我音樂、酷狗音樂和全民Ｋ歌）

的超大型音樂集團，騰訊音樂集團自２０２１年以來，長期未經許可持續大量使用音著協管理的

音樂作品。雖經過法院多次判決認定侵權行為成立，仍然拒絕合法使用音樂作品，損害了眾多音

樂作品著作權人的合法權益。目前騰訊音樂集團長期海量侵權使用音樂作品的行為已經成為中國

在線音樂市場的頑疾。



近日，就音著協訴酷我音樂侵害音樂作品信息網絡傳播權糾紛一案，音著協已全部收到北京

知識產權法院的二審判決書。二審法院在判決中認定：酷我音樂上訴請求不能成立，應予駁回。

一審法院判決認定事實清楚，適用法律正確，應依法予以維持。



一審法院在判決中認定：酷我音樂的行為侵害了音著協對涉案歌曲享有的信息網絡傳播權，

酷我音樂應當承擔停止侵權、損害賠償等法律責任。一審法院綜合考慮涉案作品知名度，侵權行

為的持續時間、方式、性質和過錯程度等因素，判決酷我音樂向音著協賠償近１２萬元人民幣。

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