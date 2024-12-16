《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒０５％，多部門學習貫徹中經會精神

《經濟通通訊社１６日專訊》滬深股市今早三大股指低開，滬綜指低開０﹒０５％，報

３３９０﹒０８點，深成指低開０﹒０７％，創業板低開０﹒１２％。船舶、汽車股盤初走跌，

旅遊、免稅概念造好。



過去周末多個重要監管部門學習傳遞中央經濟工作會議精神，中證監稱，將突出維護市場穩

定這個關鍵。堅決落實「穩住樓市股市」重要要求，提升市場監測、預警和應對的前瞻性、主動

性，加強境內外、場內外、期現貨聯動監管，加強對融資融券、場外衍生品、量化交易等的針對

性監測監管，加快落實增量政策，持續用好穩市貨幣政策工具，加強和改善市場預期管理，著力

穩資金、穩槓桿、穩預期，切實維護資本市場穩定。



財政部也表示，明年經濟財政工作要落實好中經會部署，實施更加積極的財政政策，充實完

善政策工具箱，打好政策「組合拳」，推動經濟持續回升向好。根據財政部網站的公告，要增加

地方政府專項債券發行使用，擴大投向領域和用作項目資本金範圍。



住建部副部長董建國一個會議上的講話指，將通過釋放需求、著力改善供給，和控制房地產

新增用地供應等措施，促進房地產市場復甦。



另外，人民銀行研究局長王信於１４日出席年會時表示，明年適度寬鬆的貨幣政策將在今年

支持性立場的基礎上進一步發力，適時降準降息，並強調未來實體經濟的融資條件將更加寬鬆。



人行今日進行７５３１億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有４７１億元逆

回購到期，即今日淨投放７０６０億元。此外，今日還有１４５００億元ＭＬＦ到期，人行今日

未有續做。計及到期的ＭＬＦ，全口徑計，今日收水７４４０億元。（ｒｙ）

