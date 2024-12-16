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AH股新聞

16/12/2024 11:38

《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒１％，旅遊、零售股走強

　　《經濟通通訊社１６日專訊》滬深股市三大股指集體低開，窄幅波動下，滬綜指半日收升
０﹒１％，報３３９５﹒１１點，深成指跌０﹒９５％，創業板指弱１﹒２７％。兩市半日成交
１０６８４億元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交縮量１５２２億元或１２﹒５％。
　
　　盤面上，旅遊股半日漲３﹒５％，表現最佳。大連聖亞（滬：６００５９３）、曲江文旅
（滬：６００７０６）升停，長白山（滬：６０３０９９）漲超９％。吉林省新聞辦舉行《關於
推動吉林省冰雪經濟高質量發展的實施意見》新聞發布會，省文旅廳廳長孫光芝介紹，吉林省在
本雪季將冰雪消費券總規模增加至１億元。
　
　　零售板塊亦強，商業連鎖、免稅概念方向領先，東百集團（滬：６００６９３）、友阿股份
（深：００２２７７）、新華百貨（滬：６００７８５）、武商集團（深：０００５０１）及南
京新百（滬：６００６８２）升停封板。中央經濟工作會議確定，明年要抓好九項重點任務，首
條便是大力提振消費。商務部隨即召開黨組專題會議，強調要加力擴圍實施消費品以舊換新政策
，創新多元化消費場景，擴大服務消費，積極發展首發經濟。
　
　　下跌方面，半導體、白酒及券商跌幅居前。其中，半導體板塊上午挫１﹒４％，中科飛測
（滬：６８８３６１）及晶合集成（滬：６８８２４９）跌幅均超８％。《華爾街日報》引述知
情人士報道稱，美國正準備出台新規，以防中國透過第三方國家獲取受限制的人工智能晶片。最
新措施可能本月出台，措施之一會是對特定國家用於大型計算設施的ＡＩ晶片設置出口上限，美
國的親密盟友則不會受限。（ｒｙ）

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