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AH股新聞

16/12/2024 13:39

《Ａ股行情》滬綜指午後升轉跌０﹒０５％，創業板指跌１﹒４％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》滬綜指午後升轉跌０﹒０５％，報３３９０﹒３４點，滬深
３００指數跌０﹒４８％，深成指軟１﹒２％，創業板指跌１﹒４１％。上海Ｂ股升走跌
０﹒１４％，深圳Ｂ股跌０﹒６％。半導體、ＡＩ應用方向走弱。（ｒｙ）

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