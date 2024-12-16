《Ａ股行情》１１月消費投資現疲態，滬綜指收跌０﹒１６％

《經濟通通訊社１６日專訊》１１月多項經濟數據公布，當月規模以上工業增加值同比增長

５﹒４％，略優預期；但社會消費品零售總額同比增３％，大遜預期，更為三個月最低；首１１

月全國固定資產投資增３﹒３％，略遜預期；同月社融規模增量約２﹒３４萬億元（人民幣．下

同），也低於市場估計數字，顯示中國內需仍待進一步激發的現實。



滬深股市全日窄幅震盪，滬綜指收跌０﹒１６％，報３３８６﹒３３點，深成指亦跌

１﹒３％，創業板指跌１﹒５１％。兩市全天成交額近１﹒７萬億元，較上個交易日大幅縮量

３６９４億元或１８％。



國家統計局新聞發言人付凌暉在國新辦發布會上表示，總的來看，１１月份，存量政策和增

量政策組合效應繼續釋放，國民經濟運行總體平穩、穩中有進。但也要看到，外部環境更加錯綜

複雜，國內需求不足，部分企業生產經營困難，經濟持續回升向好基礎仍待鞏固。



保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威稱，「１１月數據顯示需求依然疲軟。」９月

底政治局會議提出的寬鬆立場尚未轉化為足以扭轉經濟勢頭的有力行動，尤其是雖然財政政策立

場已經轉變，但當前還不夠激進。也有意見認為，考慮到四季度以來中政策釋放的積極基調與政

策落地的加速，中國經濟今年的目標任務「基本可以實現」。



＊年末谷消費，旅遊股受惠＊



今年冰雪季，冰雪旅遊供給再升級，多地大力推動刺激冰雪消費。冰雪產業、旅遊股逆市拉

漲，長白山（滬：６０３０９９）、大連聖亞（滬：６００５９３）、萊茵體育

（深：０００５５８）升停。



文旅部確定「冬奧之城．冰雪長城」「晉美冰雪．古建瑰寶」「相約北疆．樂享雪原」「歡

樂冰雪．冬韻遼寧」等１２條線路為２０２４－２０２５全國冰雪旅遊精品線路。要求各地文旅

部門要發揮好線路的綜合帶動作用，調動沿線地方政府加強基礎設施和公共服務設施建設，提升

冰雪旅游服務水平，升級消費體驗。



擁有豐富冬季旅遊資料的吉林省，日前宣布將冰雪消費券總規模增加至１億元，首批

３０００萬元消費券已經在「悠遊吉林」微信公眾號等線上平台投放，最高消費滿減３００元、

享受７折優惠。省文旅廳通過消費券開展「引客入吉」，包括境外遊客都可享受到優惠政策。



下跌方面，互聯網跌２﹒３％最傷，半導體亦挫２％，遊戲、Ｓｏｒａ概念等板塊跌幅居前

。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９１１﹒８４ －０﹒５４

上證綜合指數 ３３８６﹒３３ －０﹒１６ ６７５２﹒３７

上證Ａ股指數 ３５４９﹒４９ －０﹒１６

深證成份指數 １０５７３﹒９２ －１﹒３０ １０２４５﹒６０

深圳創業板指數 ２２０１﹒５３ －１﹒５１

上證Ｂ股指數 ２７７﹒２０ －０﹒９５ ２﹒００

深證Ｂ股指數 １２３２﹒８５ －０﹒６９ ０﹒６９

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