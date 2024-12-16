《海納智見－荀玉根》政策暖風持續中

《海納智見》９２４以來宏觀政策明確轉向，極大提振了市場情緒，Ａ股也迎來快速修復。

從今年年初開始，深化改革以及完善資本市場制度的相關政策就已陸續出，為宏觀經濟和資本市

場平穩健康發展創造了積極條件。本文對年初以來資本市場改革政策，以及９２４後的一攬子政

策組合拳進行詳細的回顧梳理。



９２４以來一攬子政策組合拳標誌著政策底已到來，同時年初以來資本市場政策加碼推動資

本市場高品質發展。９２４國新辦發布會、９２６政治局會議以來，穩增長逆周期政策逐漸出台

落地，或標誌著當前政策底已經到來，具體來看：財政╱貨幣政策方面，逆周期政策持續加力。

地產方面，要求推動地產企穩回升。資本市場方面，新工具支持股市平穩發展。政策暖風吹拂下

Ａ 股市場情緒迎來明顯逆轉，Ａ股主要指數明顯放量大漲，９２４以來上證指數、滬深３００

、創業板指最大漲幅達３３﹒１％、３８﹒２％、６６﹒３％，成交額最高時近３﹒５萬億、創

歷史新高。此外，今年年初以來，新國九條等一系列聚焦資本市場改革的政策體系就已陸續出台

，明確了中長期資本市場的分階段發展藍圖。４月１２日，國務院再次發布《關於加強監管防範

風險推動資本市場高品質發展的若干意見》（新「國九條」），配合後續證監會多條細項政策落

實，形成資本市場「１＋Ｎ」 改革體系，推動資本市場實現高品質發展，更好服務於金融強國

和中國式現代化建設。



市場處於熊牛轉換期，目前政策已率先發力，宏微觀基本面改善隨後跟上。回顧Ａ股市場歷

次築底過程，政策底往往先出現，而從政策落地見效到宏微觀基本面改善存在一個過程，如

０８年９月，１２年，１６年１－２月。當前政策已在發力，有望逐漸推動基本面修復，股市將

步入基本面驅動的階段。近期的一攬子政策聚焦市場核心關注點，包括較大規模增加債務額度，

支持地方化解隱性債務；疊加運用地方政府專項債券、專項資金、稅收政策等工具，支援推動房

地產市場止跌回穩；加大對重點群體的支持保障力度，提升整體消費能力等。此外，財政部負責

人表示其他政策工具正在研究中，中央財政還有較大的舉債空間和赤字提升空間，十四屆全國人

大常委會第十二次會議於１１月４日至８日舉行，後續增量政策或已箭在弦上。未來隨著政策持

續發力，將有助於提振基本面預期，推動經濟增速向政府工作報告５％的目標靠攏。



結構上，重視科技以及中高端製造。參考歷史來看，在政策發力到基本面修復期間股市行情

偏震盪，基本面更優的科技及中高端製造或是股市主線，具體可以關注產業周期回升的科技製造

、以及兼具供需優勢的中高端製造。第一，科技製造。產業周期向上疊加政策和技術端的催化，

科技領域有望演繹主線行情，關注自動駕駛、信創、人形機器人。第二，中高端製造：當前在外

需支撐下，中高端製造相關行業基本面佔優，未來中高端製造需求空間廣闊，景氣度有望延續，

具體可以關注汽車、家電等相關行業。



風險提示：穩增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

