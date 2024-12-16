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AH股新聞

16/12/2024 11:06

《Ａ股焦點》百貨連鎖掀漲停潮，商務部強調要大力提振消費

　　《經濟通通訊社１６日專訊》零售連鎖板塊掀漲停潮，麗尚國潮（滬：６００７３８）、東
百集團（滬：６００６９３）、文峰股份（滬：６０１０１０）、永輝超市
（滬：６０１９３３）、友阿股份（深：００２２７７）、新華百貨（滬：６００７８５）、杭
州解百（滬：６００８１４）、大連友誼（深：０００６７９）及中百集團
（深：０００７５９）紛紛封板。
　
　　內地１１月社會消費品零售總額４３７６３億元（人民幣．下同），同比增３％，大遜預期
的增４﹒６％，增幅較１０月回落１﹒８個百分點。１－１１月，社會消費品零售總額同比增長
３﹒５％，當中，全國網上零售額１４０３０８億元，同比增長７﹒４％。國家統計局新聞發言
人付凌暉表示，受到「雙１１」網購提前分流的影響，１１月份的社會消費品零售總額同比增速
較上月有所回落，但是仍然快於三季度的平均增速，消費回升勢頭沒有改變。
　
　　另外，商務部部長王文濤上周主持召開黨組專題會議，傳達學習中央經濟工作會議精神，強
調要大力提振消費，加力擴圍實施消費品以舊換新政策，創新多元化消費場景等。（ｒｙ）
　

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