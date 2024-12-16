【聚焦數據】內地１１月新增人民幣貸款５８００億，大遜預期

《經濟通通訊社１６日專訊》人民銀行公布，１１月末，人民幣貸款餘額２５４﹒６８萬億
元（人民幣．下同），同比增長７﹒７％，增速略低於預期的７﹒９％，較１０月收窄０﹒３個
百分點。按上月公布的１０月末人民幣貸款餘額２５４﹒１萬億元計算，１１月新增人民幣貸款
５８００億元，遠低於預期的９９００億元，亦低於１０月的４９００億元。
前１１個月，人民幣貸款增加１７﹒１萬億元。分部門看，住戶貸款增加２﹒３７萬億元，
其中，短期貸款增加４１４４億元，中長期貸款增加１﹒９５萬億元；企（事）業單位貸款增加
１３﹒８４萬億元，其中，短期貸款增加２﹒６３萬億元，中長期貸款增加１０﹒０４萬億元，
票據融資增加１﹒１２萬億元；非銀行業金融機構貸款增加２２８６億元。
１１月末，本外幣貸款餘額２５８﹒６５萬億元，同比增長７﹒３％。
１１月末，外幣貸款餘額５５１５億美元，同比下降１７﹒６％。前１１個月外幣貸款減少
１０４９億美元。
＊１１月人民幣存款增加２﹒１７萬億元＊
存款方面，１１月末，人民幣存款餘額３０３﹒６５萬億元，同比增長６﹒９％。按上月公
布的１０月末人民幣存款餘額３０１﹒４８萬億元計算，１１月人民幣存款增加２﹒１７萬億元
。
前１１個月人民幣存款增加１９﹒３９萬億元。其中，住戶存款增加１２﹒０７萬億元，非
金融企業存款減少２﹒１萬億元，財政性存款增加１﹒４６萬億元，非銀行業金融機構存款增加
５﹒７６萬億元。
１１月末，本外幣存款餘額３０９﹒５８萬億元，同比增長６﹒８％。
１１月末，外幣存款餘額８２５９億美元，同比增長４﹒１％。前１１個月外幣存款增加
２８０億美元。（ｓｌ）
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