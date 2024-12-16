【數據解讀】機構：出口帶動工業繼續增長，需求未能刺激樓市投資

《經濟通通訊社１６日專訊》供需改善帶動中國１１月工業增加值同比增５﹒４％略優於預

期，但「雙１１」預售提前的透支效應導致１１月消費同比增速放緩至３％的三個月低位；１－

１１月固投增速則為３﹒３％，略遜預期且繼續放緩。



澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬表示，１１月工業在出口帶動和假期囤貨需求下延續較高

增速。投資增速持續放緩，房地產投資繼續下行，本輪房地產需求釋放並未對供給側產生積極反

饋，供給側嚴控增量的思路下，房地產施工面積和投資仍將維持增速為負局面。



至於消費增速回落，邢兆鵬認為，一是部分消費提前在１０月釋放，二是零售價格大幅下跌

；１０月、１１月合計，零售增速仍低於４％，供需不平衡帶來以價換量仍是需求端主要特徵。



＊保銀資本：９月底寬鬆未足以扭轉經濟＊



保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威則認為，１１月數據顯示需求依然疲軟。９月

底政治局會議提出的寬鬆立場尚未轉化為足以扭轉經濟勢頭的有力行動，尤其是雖然財政政策立

場已經轉變，但當前還不夠激進。此外，房價１１月繼續下滑，打擊了消費信心。（ｓｌ）

