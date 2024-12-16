《經濟時評》穆迪將中國明年ＧＤＰ增長預期從４％上調至４﹒２％

《經濟通通訊社１６日專訊》穆迪評級（Ｍｏｏｄｙ＇ｓ Ｒａｔｉｎｇｓ）周一發表報告
稱，已將中國２０２５年國內生產總值（ＧＤＰ）增長率預期從４﹒０％上調至４﹒２％，穆迪
預計信貸條件將趨於穩定，而且中國政府自９月份以來的刺激措施將減輕美國可能提高關稅所帶
來的一些影響。（ｓｌ）
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16/12/2024 14:00
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稱，已將中國２０２５年國內生產總值（ＧＤＰ）增長率預期從４﹒０％上調至４﹒２％，穆迪
預計信貸條件將趨於穩定，而且中國政府自９月份以來的刺激措施將減輕美國可能提高關稅所帶
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