《經濟時評》穆迪將中國明年ＧＤＰ增長預期從４％上調至４﹒２％

《經濟通通訊社１６日專訊》穆迪評級（Ｍｏｏｄｙ＇ｓ Ｒａｔｉｎｇｓ）周一發表報告

稱，已將中國２０２５年國內生產總值（ＧＤＰ）增長率預期從４﹒０％上調至４﹒２％，穆迪

預計信貸條件將趨於穩定，而且中國政府自９月份以來的刺激措施將減輕美國可能提高關稅所帶

來的一些影響。（ｓｌ）

