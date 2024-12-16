《Ａ股焦點》影視股衝高歡瑞世紀漲停，製作電視劇無需另行審批

《經濟通通訊社１６日專訊》內地近日發布《國務院關於修改和廢止部分行政法規的決定》

，自２０２５年１月２０日起施行。《決定》明確修改《廣播電視管理條例》，刪去「設立電視

劇製作單位審批」的相關條款。從事電視劇製作業務和從事其他節目製作業務一樣，應取得《廣

播電視節目製作經營許可證》，而依法設立的廣播電視播出機構，製作經營廣播電視節目，無需

另行申領上述許可證。



廣電總局稱，此舉有利於加強改進電視劇管理和服務，完善電視劇創作生產服務、引導、組

織工作機制，推進出成果和出人才相結合、抓作品和抓環境相貫通，引導更多機構參與電視劇創

作生產，激發電視劇行業創新創造和發展活力。



多隻影視股衝高，歡瑞世紀（深：０００８９２）、華聞集團（深：０００７９３）漲停，

唐德影視（深：３００４２６）飆近１５％，百納千成（深：３００２９１）漲逾７％，中視傳

媒（滬：６０００８８）漲６％，橫店影視（滬：６０３１０３）、金逸影視

（深：００２９０５）、中廣天擇（滬：６０３７２１）、湖北廣電（深：０００６６５）、芒

果超媒（深：３００４１３）等跟漲。（ｓｌ）

