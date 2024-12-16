【聚焦數據】內地１１月工業增加值增５﹒４％，略優預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局公布，１１月規模以上工業增

加值同比實際增長５﹒４％，略優預期增的５﹒３％，增幅較１０月略為擴大０﹒１個百分點。

從環比看，１１月，規模以上工業增加值比上月增長０﹒４６％。１－１１月，規模以上工業增

加值同比增長５﹒８％。



分三大門類看，１１月，採礦業增加值同比增長４﹒２％，製造業增長６﹒０％，電力、熱

力、燃氣及水生產和供應業增長１﹒６％。



分經濟類型看，１１月，國有控股企業增加值同比增長３﹒９％；股份制企業增長６﹒０％

，外商及港澳台投資企業增長３﹒４％；私營企業增長４﹒５％。



＊汽車製造業增加值同比增１２％，新能源車產量增５１％＊



分行業看，１１月，４１個大類行業中有３４個行業增加值保持同比增長。其中，煤炭開採

和洗選業增長３﹒７％，石油和天然氣開採業增長５﹒３％，通用設備製造業增長４﹒４％，專

用設備製造業增長３﹒０％，汽車製造業增長１２﹒０％，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設

備製造業增長７﹒９％，電氣機械和器材製造業增長５﹒２％，計算機、通信和其他電子設備製

造業增長９﹒３％，電力、熱力生產和供應業增長１﹒８％。



分產品看，１１月，規模以上工業６１９種產品中有３７４種產品產量同比增長。其中，鋼

材１１８８１萬噸，同比增長５﹒１％；水泥１６９３４萬噸，下降１０﹒７％；汽車

３４４﹒８萬輛，增長１５﹒２％，其中新能源汽車１５７﹒４萬輛，增長５１﹒１％；發電量

７４９５億千瓦時，增長０﹒９％；原油加工量５８５１萬噸，增長０﹒２％。



１１月，規模以上工業企業產品銷售率為９７﹒１％，同比下降０﹒４個百分點；規模以上

工業企業實現出口交貨值１３５５６億元，同比名義增長７﹒４％。

