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AH股新聞

16/12/2024 10:00

【聚焦數據】內地１１月社會消費品零售總額增３％，大遜預期

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局公布，１１月社會消費品零售
總額４３７６３億元（人民幣．下同），同比增３％，大遜預期的增４﹒６％，增幅較１０月回
落１﹒８個百分點。其中，除汽車以外的消費品零售額３８９９８億元，增長２﹒５％。
　
　　１－１１月，社會消費品零售總額４４２７２３億元，同比增長３﹒５％。其中，除汽車以
外的消費品零售額３９７９６０　億元，增長３﹒７％。
　
　　按經營單位所在地分，１１月，城鎮消費品零售額３７５９６億元，同比增長２﹒９％；鄉
村消費品零售額６１６７億元，增長３﹒２％。１－１１月，城鎮消費品零售額３８２７２０億
元，增長３﹒３％；鄉村消費品零售額６０００３億元，增長４﹒３％。
　
　　按消費類型分，１１月，商品零售額３７９６１億元，同比增長２﹒８％；餐飲收入
５８０２億元，增長４﹒０％。１－１１月，商品零售額３９２５５４億元，增長３﹒２％；餐
飲收入５０１６９億元，增長５﹒７％。
　
＊首１１月全國網上零售額增７﹒４％＊
　
　　按零售業態分，１－１１月，限額以上零售業單位中便利店、專業店、超市零售額同比分別
增長４﹒４％、４﹒０％、２﹒６％；百貨店、品牌專賣店零售額分別下降２﹒９％、０﹒７％

　
　　１－１１月，全國網上零售額１４０３０８億元，同比增長７﹒４％。其中，實物商品網上
零售額１１８０５９億元，增長６﹒８％，佔社會消費品零售總額的比重為２６﹒７％；在實物
商品網上零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長１６﹒２％、２﹒８％、６﹒３％。
　

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