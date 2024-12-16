【聚焦數據】內地１１月社會消費品零售總額增３％，大遜預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局公布，１１月社會消費品零售

總額４３７６３億元（人民幣．下同），同比增３％，大遜預期的增４﹒６％，增幅較１０月回

落１﹒８個百分點。其中，除汽車以外的消費品零售額３８９９８億元，增長２﹒５％。



１－１１月，社會消費品零售總額４４２７２３億元，同比增長３﹒５％。其中，除汽車以

外的消費品零售額３９７９６０ 億元，增長３﹒７％。



按經營單位所在地分，１１月，城鎮消費品零售額３７５９６億元，同比增長２﹒９％；鄉

村消費品零售額６１６７億元，增長３﹒２％。１－１１月，城鎮消費品零售額３８２７２０億

元，增長３﹒３％；鄉村消費品零售額６０００３億元，增長４﹒３％。



按消費類型分，１１月，商品零售額３７９６１億元，同比增長２﹒８％；餐飲收入

５８０２億元，增長４﹒０％。１－１１月，商品零售額３９２５５４億元，增長３﹒２％；餐

飲收入５０１６９億元，增長５﹒７％。



＊首１１月全國網上零售額增７﹒４％＊



按零售業態分，１－１１月，限額以上零售業單位中便利店、專業店、超市零售額同比分別

增長４﹒４％、４﹒０％、２﹒６％；百貨店、品牌專賣店零售額分別下降２﹒９％、０﹒７％

。



１－１１月，全國網上零售額１４０３０８億元，同比增長７﹒４％。其中，實物商品網上

零售額１１８０５９億元，增長６﹒８％，佔社會消費品零售總額的比重為２６﹒７％；在實物

商品網上零售額中，吃類、穿類、用類商品分別增長１６﹒２％、２﹒８％、６﹒３％。



