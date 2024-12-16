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AH股新聞

16/12/2024 10:00

【聚焦數據】首１１月全國固定資產投資增３﹒３％，略遜預期

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局公布，首１１月全國固定資產
投資４６５８３９億元（人民幣．下同），同比增長３﹒３％，略遜預期的增３﹒４％，增幅較
首１０月放緩０﹒１個百分點。其中，民間固定資產投資２３３６８９億元，下降０﹒４％。從
環比看，１１月固定資產投資增長０﹒１０％。
　
　　分產業看，第一產業投資８７０９億元，同比增長２﹒４％；第二產業投資１６１６３２億
元，增長１２﹒０％；第三產業投資２９５４９８億元，下降１﹒０％。
　
　　第二產業中，工業投資同比增長１２﹒１％。其中，採礦業投資增長１０﹒３％，製造業投
資增長９﹒３％，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資增長２３﹒７％。
　
　　第三產業中，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）同比增長４﹒２％
。其中，水利管理業投資增長４０﹒９％，航空運輸業投資增長１８﹒２％，鐵路運輸業投資增
長１５﹒０％。
　
　　分地區看，東部地區投資同比增長１﹒４％，中部地區投資增長４﹒８％，西部地區投資增
長１﹒４％，東北地區投資增長２﹒９％。
　
　　分登記註冊類型看，內資企業投資同比增長３﹒１％，港澳台企業投資增長７﹒２％，外商
企業投資下降２０﹒０％。
　
　　

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