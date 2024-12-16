【聚焦數據】內地１１月原煤原油生產增速放緩，發電量增速降

《經濟通通訊社１６日專訊》國家統計局公布，１１月，規模以上工業原煤、原油、天然氣

、電力生產平穩增長。



＊１１月原煤日均產量逾１４００萬噸創新高＊



原煤生產穩定增長。１１月，規上工業原煤產量４﹒３億噸，同比增長１﹒８％，增幅較

１０月收窄２﹒８個百分點；日均產量１４２６﹒６萬噸，創紀錄新高。進口煤炭５４９８萬噸

，同比增長２６﹒４％，增幅較１０月放緩２﹒１個百分點。



１－１１月，規上工業原煤產量４３﹒２億噸，同比增長１﹒２％。進口煤炭４﹒９億噸，

同比增長１４﹒８％。



＊１１月進口原油同比降轉增，增幅逾１４％＊



原油生產保持增長。１１月，規上工業原油產量１７２５萬噸，同比增長０﹒２％，增幅較

１０月放緩２﹒３個百分點；日均產量５７﹒５萬噸。進口原油４８５２萬噸，同比增長

１４﹒４％，由１０月的下降８﹒７％大幅轉增。



１－１１月，規上工業原油產量１９４９２萬噸，同比增長１﹒９％。進口原油５０５５９

萬噸，同比下降１﹒９％。



１１月，規上工業原油加工量５８５１萬噸，同比增長０﹒２％，１０月為下降４﹒６％；

日均加工１９５﹒０萬噸。１－１１月，規上工業原油加工量６４９１０萬噸，同比下降

１﹒８％。



＊１１月天然氣產量增幅放緩，進口增轉降＊



天然氣生產穩步增長。１１月，規上工業天然氣產量２０７億立方米，同比增長３﹒１％，

增幅較１０月大幅放緩５﹒３個百分點；日均產量６﹒９億立方米。進口天然氣１０８０萬噸，

同比下降０﹒８％，１０月為增長２０﹒７％。



１－１１月，規上工業天然氣產量２２４６億立方米，同比增長６﹒４％。進口天然氣

１２０２４萬噸，同比增長１２﹒０％。



＊１１月核電發電增速加快，風電增轉降＊



電力生產方面，１１月，規上工業發電量７４９５億千瓦時，同比增長０﹒９％，增幅較

１０月收窄１﹒２個百分點；規上工業日均發電２４９﹒８億千瓦時。１－１１月，規上工業發

電量８５６８７億千瓦時，同比增長５﹒０％。



分品種看，１１月，規上工業火電、太陽能發電增速回落，水電降幅收窄，核電增速加快，

風電由增轉降。其中，規上工業火電同比增長１﹒４％，增速比１０月回落０﹒４個百分點；規

上工業水電下降１﹒９％，降幅比１０月收窄１３﹒０個百分點；規上工業核電增長３﹒１％，

增速比１０月加快０﹒９個百分點；規上工業風電下降３﹒３％，１０月為增長３４﹒０％；規

上工業太陽能發電增長１０﹒３％，增速比１０月回落２﹒３個百分點。（ｓｌ）



