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AH股新聞

16/12/2024 17:45

《汽車新勢力》蔚來汽車大股東收購麥拿侖跑車業務

　　《經濟通通訊社１６日專訊》據阿聯酋當地媒體報道，總部位於阿布扎比的投資公司
ＣＹＶＮ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ與巴林主權財富基金Ｍｕｍｔａｌａｋａｔ　Ｈｏｌｄｉｎｇ達成
交易，將從後者手中收購邁凱倫（ＭｃＬａｒｅｎ，港譯「麥拿侖」）的跑車業務。此外，該交
易還使ＣＹＶＮ獲得邁凱倫賽車業務的非控股股份。
　
　　值得一提的是，此次的收購方ＣＹＶＮ是蔚來汽車的單一最大股東，前者通過２０２３年的
兩項總金額合計高達３３億美元（約２３０億元人民幣）的投資，拿下後者２０﹒１％的股權，
反超其創始人李斌成為第一大股東。不過，李斌仍是蔚來汽車單一最大投票權的股東，仍為實控
人。
　
　　蔚來也憑借著這筆融資成功進軍了中東市場。今年１０月，蔚來與ＣＹＶＮ達成合作協議，
計劃在阿聯酋阿布扎比打造一座研發中心，加強蔚來在全球的研發布局。
　
　　１１月２８日，蔚來宣布阿布扎比蔚來中心正式開門營業。此外，有消息稱，蔚來汽車計劃
在其第三品牌螢火蟲項目中採用混合動力，相關產品將僅在包括中東、北非和歐洲在內的海外市
場銷售，計劃於２０２６年底推出，並將在２０２７年開始交付。（ｊｑ）

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