【ＦＯＣＵＳ】家電汽車銷售破頂，按息轉升考驗「穩樓市」

【ＦＯＣＵＳ】「超常規逆周期調節」８字，於兩大重磅會議通報「神龍見首不見尾」，但

周一（１６日）揭盅的「家電和音像器材類」零售額三連破頂，預示２０２５年頭號重點任務「

大力提振消費」前景可期。房地產數據同報喜，１１月商品住宅銷售額按年止跌轉升，惟多地房

貸利率近日突調頭向上，恐考驗「穩樓市」。



＊家電１２００億元，汽車４７６５億＊



中國年初制定的５％左右增長目標，從官方口徑的「努力完成」轉為「充滿信心」，再到最

新政治局會議一錘定音「將順利完成」，出口繁榮、消費回暖、地產築底都功不可沒。



國家統計局今早公布１１月重磅數據，其中社會消費品零售按年增３％（預期：４﹒６％）

，但絕對值４﹒３７萬億元（人民幣．下同）就錄歷史次高（僅低於１０月的４﹒５３萬億元）

。其中，「家電和音像器材類」、「汽車類」零售額雙雙刷新歷史新高，分別錄１２００億元、

４７６５億元，背後是消費品以舊換新政策持續顯效。



商務部披露，今年以來（截至上周五），汽車以舊換新帶動乘用車報廢更新、置換更新分別

逾２５１萬輛、逾２７２萬輛；家電以舊換新帶動冰箱、空調等８大類產品銷量逾４９００萬部

。而此尚未包括各省市因地制宜推出的洗碗機、空氣?化器、智能門鎖等消費品補貼。



＊戰略性提示消費類資產機會＊



時值一年一度中央經濟工作會議將「大力提振消費」列為明年頭號重點任務，為十年來罕見

；亦較２０２３年、２０２２年頭號任務「要把恢復和擴大消費擺在優先位置」、「實施好擴大

內需戰略

」更用詞直接，並提及「全方位擴大國內需求」、「實施提振消費專案行動」。



而新華社後續解讀更不諱言「群眾就業增收面臨壓力」，或都預示，以舊換新政策帶動家電

、汽車銷售井噴的正反饋效應，都令明年續以真金白銀為中低收入群體增收減負，提升消費能力

、意願、層次的前景值得憧憬。



盡管ＴＣＬ電子（０１０７０）、海信家電（００９２１）、海爾智家（０６６９０）年初

至今分別漲１３０％、４２％、２４％，９月上市的美的集團（００３００）亦漲３５％，但有

券商分析師仍指，戰略性提示消費類資產機會。



＊１１月新建商品住宅銷售轉升＊



再看另一焦點房地產，首１１月新建商品房銷售額按年跌２０％，惟單計１１月錄按年升逾

３％，至７３８５億元；截至１１月底，商品住宅庫存較２月底的年內峰值已下降２８４８萬平

米。



不過，「５．１７」新政下的房貸利率下跌潮，近期悄顯逆轉。原本低至２﹒６％、跟５年

以上公積金２﹒８５％利率形成「倒掛」的房貸市場利率，已步步回升至３％或３﹒１５％。



值得一提的是，「經濟觀察網」周四發表的《房貸利率重新上調有待商榷》文章，提及「下

調房貸利率以幫助穩定樓市，也是穩定宏觀經濟大盤的一部分……從穩定樓市的政策邏輯來看，

房貸利率的重新上調可能並不是一件值得鼓勵的事情，至少重新上調的時點值得商榷」，目前已

不可見。



無論房貸利率回升是因銀行的成本考量，還是市場供需變化調節，面對「外部環境變化帶來

的不利影響加深」、「經濟運行仍面臨不少困難和挑戰」，要真正振消費、穩樓市，「花小錢、

辦大事」讓位予「辦大事，花大錢」，恐不得不為。

