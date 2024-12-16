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16/12/2024 17:36

【聚焦人幣】外匯局：１１月銀行結售匯順差收窄至３５億美元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》國家外匯管理局公布，２０２４年１１月，銀行結匯
１４６５８億元人民幣，售匯１４４０９億元人民幣。１－１１月，銀行累計結匯１４９１７７
億元人民幣，累計售匯１５６２７７億元人民幣。
　
　　１１月，銀行代客涉外收入４２５４７億元人民幣，對外付款４３９４５億元人民幣。１－
１１月，銀行代客累計涉外收入４５９７１５億元人民幣，累計對外付款４５８５９８億元人民
幣。
　
　　按美元計值，１１月，銀行結匯２０４４億美元，售匯２００９億美元，結售匯順差３５億
美元，１０月為順差１８２億美元。１－１１月，銀行累計結匯２０９７０億美元，累計售匯
２１９６６億美元，累計結售匯逆差９９６億美元，１－１０月為逆差１０３１億美元。
　
　　按美元計值，１１月，銀行代客涉外收入５９３２億美元，對外付款６１２７億美元，逆差
１９５億美元，１０月為順差３２７億美元。１－１１月，銀行代客累計涉外收入６４６２０億
美元，累計對外付款６４４５９億美元，累計順差１６１億美元，１－１０月為順差３５６億美
元。
　
＊外匯局：１２月以來非銀行部門跨境資金淨流入＊
　
　　國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌解讀數據指，１１月中國外匯市場運行平穩，未來
中國外匯市場有望保持穩健運行。
　
　　一是涉外經濟保持活躍。１１月，企業、個人等非銀行部門涉外收支總額超過１﹒２萬億美
元，同比、環比分別增長７﹒５％和１﹒７％，其中外幣跨境收支順差１９２億美元，處於較高
水平。從１２月以來初步情況看，企業、個人等非銀行部門跨境資金呈現淨流入態勢。二是外匯
市場交易平穩有序。１１月，企業等主體結售匯延續順差，衡量結匯意願的結匯率環比小幅上升
，衡量購匯意願的售匯率基本穩定且低於前１０個月的月均水平，市場預期和交易總體平穩。
　
＊外匯局：外商資本金淨流入連續３個月回升＊
　
　　此外，主要渠道跨境資金流動總體穩定。得益於中國外貿穩健增長，８月以來貨物貿易項下
資金淨流入保持歷史高位，持續發揮穩定整體跨境資金流動的基本盤作用；外商來華直接投資企
穩，資本金淨流入連續３個月回升；服務貿易、投資收益、對外直接投資等渠道跨境資金流動總
體平穩有序。（ｓｌ）

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