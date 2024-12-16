【聚焦數據】首１１月全國財政收入下降０﹒６％，支出增２﹒８％

《經濟通通訊社１６日專訊》財政部公布，１－１１月，全國一般公共預算收入

１９９０１０億元（人民幣．下同），同比下降０﹒６％。其中，全國稅收收入１６１９２２億

元，同比下降３﹒９％；非稅收入３７０８８億元，同比增長１７％。



分中央和地方看，中央一般公共預算收入８９３８２億元，同比下降２﹒５％；地方一般公

共預算本級收入１０９６２８億元，同比增長１﹒１％。



＊證券交易印花稅收入降近３６％，房產稅收入增１８％＊



主要稅收收入中，國內增值稅６１２３７億元，同比下降４﹒７％。國內消費稅１５２６４

億元，同比增長２﹒２％。個人所得稅１３１７７億元，同比下降２﹒７％。印花稅３１８５億

元，同比下降１２﹒１％，其中證券交易印花稅１０８７億元，同比下降３５﹒９％。車輛購置

稅２１９７億元，同比下降１１﹒４％。



進口貨物增值稅、消費稅１７３３０億元，同比下降１﹒３％。關稅２２２１億元，同比下

降５﹒２％。出口退稅１８０３５億元，同比增長７﹒６％。土地和房地產相關稅收中，契稅

４６３１億元，同比下降１３％；房產稅４２５４億元，同比增長１８％；土地增值稅４５７４

億元，同比下降８﹒１％。



＊社會保障和就業支出增近６％，農林水支出增逾一成＊



１－１１月，全國一般公共預算支出２４５０５３億元，同比增長２﹒８％。分中央和地方

看，中央一般公共預算本級支出３６０００億元，同比增長８﹒１％；地方一般公共預算支出

２０９０５３億元，同比增長１﹒９％。



主要支出科目中，科學技術支出８２４１億元，同比增長０﹒６％。文化旅遊體育與傳媒支

出３１３５億元，同比下降３％。社會保障和就業支出３８１２３億元，同比增長５﹒９％。衛

生健康支出１７８８７億元，同比下降９﹒２％。城鄉社區支出１８３０６億元，同比增長６％

。農林水支出２２４９８億元，同比增長１１﹒７％。債務付息支出１１７３３億元，同比增長

７﹒８％。



＊國有土地使用權出讓收入同比降２２﹒４％＊



全國政府性基金預算收支情況方面，１－１１月，全國政府性基金預算收入４２３４８億元

，同比下降１８﹒４％。分中央和地方看，中央政府性基金預算收入３９１５億元，同比增長

５﹒７％；地方政府性基金預算本級收入３８４３３億元，同比下降２０﹒２％，其中，國有土

地使用權出讓收入３２６２６億元，同比下降２２﹒４％。



１－１１月，全國政府性基金預算支出８１０３８億元，同比下降２﹒６％。分中央和地方

看，中央政府性基金預算本級支出３１０７億元，同比增長２０﹒４％；地方政府性基金預算支

出７７９３１億元，同比下降３﹒３％，其中，國有土地使用權出讓收入相關支出４１２１６億

元，同比下降８﹒８％。（ｓｌ）

