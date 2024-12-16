【中經會】中央財辦：對商品房建設要控增量、優存量、提質量

《經濟通通訊社１６日專訊》官媒《新華社》發表由中央財辦有關負責人深入解讀２０２４

年中央經濟工作會議精神的文章。其中對於明年如何做好房地產工作，該負責人表示，需要著重

把握好三個方面，一是著力釋放需求，二是著力改善供給，三是著力推動轉型。



該負責人指出，中國新型城鎮化仍在持續推進，城市存量優化調整也有廣闊空間。要大力實

施城市更新，加力實施城中村和危舊房改造，對條件比較成熟、群眾改造意願迫切的項目要盡快

推進。因城施策調減限制性措施，落實好已出台的住房信貸、稅收政策舉措，切實降低購房成本

。對商品房建設要控增量、優存量、提質量。中央已經明確可用地方政府債券支持盤活閒置存量

土地、收購存量商品房，要抓緊完善可操作的辦法。收購存量商品房，要在收購主體、收購價格

和住房用途方面給予城市政府更大自主權。要多措並舉盤活商辦用房。充分發揮城市房地產融資

協調機制作用，堅決打贏保交房攻堅戰。



此外，要扎實有序推動房地產行業轉型，加快構建房地產發展新模式，從根本上解決傳統發

展模式弊端、促進房地產高質量發展。要完善住房供應體系，促進行業轉型發展，健全住房、土

地、金融、財稅等基礎性制度，對於房地產市場止跌回穩有直接帶動作用的制度建設和政策措施

要盡快落地。（ｓｌ）

