【中經會】中央財辦：用好新增地方專項債，加快償還拖欠企業帳款

《經濟通通訊社１６日專訊》官媒《新華社》發表由中央財辦有關負責人深入解讀２０２４

年中央經濟工作會議精神的文章，其中對於支持民營經濟發展方面，該負責人提到，要推動解決

拖欠帳款問題，明年地方政府要落實屬地責任，用好新增地方政府專項債等政策，盡最大能力加

快償還拖欠企業帳款。



該負責人表示，去年以來，有關部門組織開展了清欠專項行動，取得積極成效，但各方面反

映拖欠帳款問題依然比較突出。明年相關工作將進一步深入推進，央企國企要繼續帶頭發揮清欠

作用，對拖欠中小企業帳款「應付快付、應付盡付」。要健全法律法規和制度規定，強化失信懲

戒，推動落實解決帳款拖欠問題長效機制。



此外，要推動解決公平競爭問題。保證民營企業依法平等使用生產要素、公平參與市場競爭

、同等受到法律保護。要開展規範涉企執法專項行動，既嚴肅查處各類違法違規行為，又集中整

治亂收費、亂罰款、亂檢查、亂查封，以有效維護好民營企業、民營企業家合法權益，著力為各

類經營主體營造安全穩定的發展環境。



＊明年穩步擴大制度型開放，大力提升外貿韌性＊



另一邊廂，對於中央經濟工作會議提出擴大高水平對外開放，穩外貿、穩外資，該負責人表

示，明年將穩步擴大制度型開放，大力提升外貿韌性，加大引資穩資力度，包括擴大電信、醫療

等領域開放試點範圍，穩步推進互聯網、教育、文化等服務業擴大開放；加強外資企業權益保護

和服務保障力度，持續打造「投資中國」品牌；進一步優化免簽入境政策，吸引和便利商務人員

跨境往來等。（ｓｌ）

