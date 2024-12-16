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AH股新聞

16/12/2024 16:00

【中經會】中央財辦：地方債風險獲有效緩解管控，明年化債中發展

　　《經濟通通訊社１６日專訊》官媒《新華社》發表由中央財辦有關負責人深入解讀２０２４
年中央經濟工作會議精神的文章，其中對於政府負債問題，該負責人表示，目前中國政府負債率
在７０％左右，在國際上總體屬於較低水平，而中國政府債務以內債為主，大部分形成了有效資
產，還有很多其他資產和資源可以盤活，政府債務風險總體是可控的。經過近年一系列防範化解
地方政府債務風險方面的有力舉措，特別是近期新出台的增加地方政府債務限額置換存量隱性債
務有關政策，地方政府債務風險正在得到有效緩解和管控。
　
　　該負責人強調，落實今年中央經濟工作會議精神，要在發展中化債，在化債中發展，有效防
範化解地方政府債務風險。明年實施更加積極有為的宏觀政策，推動經濟持續回升向好，將為防
範化解地方政府債務風險創造有利的宏觀環境。實施更加積極的財政政策，增加政府債券包括地
方專項債規模，擴大投向領域和使用範圍，將有效拉動經濟增長，增加地方政府資金來源。實施
適度寬鬆的貨幣政策，將有效降低地方政府債務利率。推動房地產市場止跌回穩和構建房地產發
展新模式，有利於降低地方政府債務風險。
　
＊堅決遏制違規舉債衝動，決不能增加新違規債務＊
　
　　中央經濟工作會議提出統籌推進財稅體制改革，增加地方自主財力，這將為化解地方政府債
務風險提供制度性支撐。此外，明年要實施一系列針對性化債舉措，降低地方政府債務風險，包
括做好地方政府隱性債務置換工作，科學分類、精準置換，優化債務結構，降低利息負擔，並要
加快完善政府債務管理制度，嚴格規範地方政府舉債行為，堅決遏制違規舉債衝動，決不能在化
解存量債務風險的同時增加新的違規債務。
　
　　該負責人表示，通過上述舉措，將使政府債務與經濟發展、政府財力逐步匹配，形成化債和
發展的良性循環，有效降低地方政府債務風險。（ｓｌ）
　

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