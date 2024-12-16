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AH股新聞

16/12/2024 15:41

【中經會】中央財辦：明年支持「兩新」超長期特別國債資金將大增

　　《經濟通通訊社１６日專訊》據《新華社》報道，中央財辦有關負責人在中央經濟工作會議
後第一時間接受《新華社》等媒體採訪，深入解讀２０２４年中央經濟工作會議精神，回應當前
經濟熱點問題。對於明年「兩新」（新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新）、「兩重」（國
家重大戰略和重點領域安全保障能力的建設）政策將有何安排，該負責人表示，支持「兩新」的
超長期特別國債資金將比今年大幅增加，並將研究把更多市場需求廣、更新換代潛力大的產品和
領域納入政策支持範圍，同時進一步優化政策實施機制，加強跟蹤問效，提高資金使用效益。
　
　　「兩重」方面，既要強化「硬投資」，聚焦新質生產力發展、城鄉融合發展、區域協調發展
、人口高質量發展，進一步增加安排超長期特別國債，優化資金投向，加快推進重大戰略實施和
重點領域安全能力建設；也要搞好「軟建設」，堅持項目建設和配套改革相結合，不斷完善相關
政策、規劃和體制機制，進一步完善投入機制，提高投入效率，解決當前與長遠的矛盾和問題，
努力辦成一系列大事難事，促進實現「兩重」目標。
　
　　該負責人並提到，今年「兩新」、「兩重」政策實施成效明顯，有力支撐了全年經濟增長。
截至１２月１２日，「兩新」帶動汽車更新５２０多萬輛、銷售額６９００多億元人民幣，家電
換新４９００多萬台、銷售額２１００多億元人民幣，老舊設備更新２００多萬台套。（ｓｌ）

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