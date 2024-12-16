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AH股新聞

16/12/2024 15:48

【中經會】中央財辦：明年安排更多資金、納更多消費品入補貼範圍

　　《經濟通通訊社１６日專訊》據《新華社》報道，中央財辦有關負責人在中央經濟工作會議
後第一時間接受《新華社》等媒體採訪，深入解讀２０２４年中央經濟工作會議精神，回應當前
經濟熱點問題。在大力提振消費方面，該負責人表示，明年將實施提振消費專項行動，重點是把
促消費和惠民生緊密結合起來，包括加力擴圍，安排更多資金，把更多消費品納入支持範圍，優
化補貼發放流程。
　
＊多舉措推動居民收入穩定增長，加快完善消費相關支持政策＊
　
　　該負責人指出，擴大內需是戰略之舉，提振消費是重中之重。明年將通過加大財政對終端消
費直接投入、提升社會保障水平等多種方式，推動居民收入穩定增長。例如促進重點群體就業；
完善勞動者工資正常增長機制，加快構建以技能為導向的薪酬分配制度；適當提高退休人員基本
養老金，提高城鄉居民基礎養老金，提高城鄉居民醫保財政補助標準，制定促進生育政策，以及
著力穩住樓市股市等，多渠道增加居民收入。同時，持續優化促消費政策、完善相關制度、改善
消費環境。
　
　　另一方面，要在適應消費結構變化、增強供需適配性上做文章。要加快完善相關支持政策，
鼓勵各類經營主體提供多元化服務，著力滿足居民在健康、養老、托幼、家政等方面的消費需求
。要大力培育文化、旅遊、體育、演出、數字等新型消費。要積極開發更加多樣化的消費場景，
積極發展首發經濟、冰雪經濟、銀髮經濟。要充分運用虛擬現實、人工智能等新技術，繼續大力
培育具有創新、跨界等特點的新型融合消費業態。（ｓｌ）

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