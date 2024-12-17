【國務會議】李強：規範運作政府投資基金，鼓勵創新、寬容失敗

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國務院總理李強１６日主持召開國務院常

務會議，研究促進政府投資基金高質量發展政策舉措，指出要構建科學高效的管理體系，按照市

場化、法治化、專業化原則規範運作政府投資基金，更好服務國家發展大局。要發展壯大長期資

本、耐心資本，完善不同類型基金差異化管理機制。要健全權責一致、激勵約束相容的責任機制

，營造鼓勵創新、寬容失敗的良好氛圍。



據《財新》報道，這是高層２０２４年以來又一次對投資基金行業作出重要表態。２０２４

年４月，中央政治局會議提出「要積極發展風險投資，壯大耐心資本」；國務院同月印發的《關

於加強監管防範風險推動資本市場高質量發展的若干意見》，明確了進一步暢通「募投管退」循

環，發揮好創業投資、私募股權投資支持科技創新作用。



母基金研究中心創始人、水木資本董事長唐勁草近日表示，在中國母基金行業，國資（含市

場化母基金）的比例超過了９０％，政府引導基金佔據著近８０％的比例。元禾辰坤主管合夥人

徐清表示，隨著融資端美元基金的退出以及民營資本的大量離場，「展望明年後年，我覺得國有

資本在市場的比例應該只會上升不會下降」。



一位前監管人士對《財新》稱，引導基金此前爆發式增長的主要原因，就是地方政府把股權

投資基金作為實施產業政策的工具，作為推進當地產業發展和招商引資的「市場化」工具。由於

引導基金此前統計口徑不一，加之新募集和到期清盤基金動態變化，市場一直未有較為全面的存

續引導基金的規模統計。但多家機構的累計規模估算情況大致相同，各地競相設立之下，截至

２０２３年底政府引導基金累計目標規模超１３萬億元，認繳規模約７萬億元。



＊實行地方政府專項債券投向領域「負面清單」管理＊



國務院常務會議對優化完善地方政府專項債券管理機制作出部署，指出要實行地方政府專項

債券投向領域「負面清單」管理，允許用於土地儲備、支持收購存量商品房用作保障性住房，擴

大用作項目資本金範圍。要優化項目審核和管理機制，適度增加地方政府自主權和靈活性，提高

債券發行使用效率。要強化專項債券全流程管理，完善資金監管機制和償還機制。要做好明年專

項債券發行使用，盡早形成實物工作量，為推動經濟持續回升向好提供有力支撐。



會議強調，要把思想和行動統一到黨中央關於經濟形勢的科學判斷和對明年經濟工作的決策

部署上來，切實增強抓落實的責任感、緊迫感和主動性。國務院各部門要按照黨中央確定的各項

部署，全面對標對表，主動認領任務，制定落實方案，形成具體的任務書、時間表、路線圖，確

保各項工作有力有序推進。要靠前抓好落實，能早則早、寧早勿晚，齊心協力、積極作為，以扎

實有效的工作為全局多作貢獻。



＊壓實安全監管責任，持續深查徹改重大風險隱患＊



會議聽取安全生產治本攻堅三年行動進展情況匯報，指出要壓實安全監管責任，持續深查徹

改本行業本系統重大風險隱患，全鏈條堵塞漏洞、監管到位，構建安全生產長效機制。要強化標

準引領保障作用，進一步健全標準體系、提高標準要求、強化標準實施。要做好歲末年初安全防

範，強化重點時段、重點場所、薄弱環節隱患排查和安全管控，確保人民群眾生命財產安全和社

會大局穩定。



會議研究推進足球振興發展相關工作，指出振興足球是建設體育強國的重點工作，要加大力

度落實各項政策舉措，推動足球工作不斷邁上新台階。



會議審議通過《公共安全視頻圖像信息系統管理條例（草案）》，指出要規範公共安全視頻

系統建設和使用，更好維護公共安全、保護個人隱私。

