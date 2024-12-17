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AH股新聞

17/12/2024 09:09

【中經會】人行：明年實施好適度寬鬆貨幣政策，支持樓市止跌回穩

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》人民銀行黨委召開會議，傳達學習中央經
濟工作會議精神。人行行長潘功勝主持會議。會議強調，做好明年人民銀行工作，實施適度寬鬆
的貨幣政策，防範化解重點領域金融風險和外部衝擊，進一步深化金融改革和高水平對外開放，
著力擴大內需、穩定預期、激發活力，為推動經濟持續回升向好營造良好的貨幣金融環境。重點
抓好以下工作任務：
　
　　一是實施好適度寬鬆的貨幣政策。綜合運用多種貨幣政策工具，適時降準降息，保持流動性
充裕，使社會融資規模、貨幣供應量增長同經濟增長、價格總水平預期目標相匹配。引導銀行充
分滿足有效信貸需求，增強信貸增長穩定性。強化利率政策執行和傳導，促進社會綜合融資成本
穩中有降。增強外匯市場韌性，穩定市場預期，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。
　
＊重點支持科技創新＊
　
　　二是更好支持高質量發展重點領域和薄弱環節。堅持金融服務實體經濟的根本宗旨，健全做
好金融「五篇大文章」政策框架，引導商業銀行持續優化信貸結構。科學運用結構性貨幣政策工
具，並與財政等政策相協同，打好政策「組合拳」，重點支持科技創新、綠色發展、提振消費、
穩外貿，促進房地產市場和資本市場平穩發展。
　
＊支持房地產市場止跌回穩＊
　
　　三是穩妥有效防範化解重點領域金融風險。探索拓展中央銀行宏觀審慎與金融穩定功能，創
新金融工具，落實好支持資本市場穩定發展的兩項貨幣政策工具，維護金融市場穩定。按照市場
化、法治化原則，積極支持穩妥處置地方中小金融機構風險，繼續做好金融支持融資平台債務風
險化解工作，支持房地產市場止跌回穩。
　
＊務實做好中美、中歐等雙邊金融工作＊
　
　　四是穩步推進金融改革和高水平開放。有序推進金融服務業和金融市場制度型開放，推進多
層次債券市場建設，增強金融市場功能和服務實體經濟能力。穩慎扎實推進人民幣國際化，進一
步增強人民幣跨境支付、投融資、儲備、計價等國際貨幣功能。提升人民幣跨境支付系統競爭力
。深化外匯領域改革開放，促進跨境貿易和投融資便利化。積極參與國際金融治理與合作，推進
全球宏觀政策協調和國際金融規則制定。務實做好中美、中歐等雙邊金融工作。支持上海國際金
融中心建設與發展，鞏固和提升香港國際金融中心地位。堅持統籌發展和安全，維護國家金融安
全。
　
　　五是縱深推進全面從嚴治黨。

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