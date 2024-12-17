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AH股新聞

17/12/2024 09:12

【中經會】外匯局：營造「越誠信越便利」政策環境，助力穩外資

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家外匯管理局黨組書記、局長朱鶴新主
持召開黨組（擴大）會議，傳達學習中央經濟工作會議精神。會議指出，將重點抓好以下工作：
一是持續提升外匯服務實體經濟質效。推動銀行外匯展業改革提質擴面，營造「越誠信越便利」
的外匯政策環境。以科創企業為重點做好金融「五篇大文章」。支持跨境電商、海外倉等貿易新
業態創新發展，深化外商直接投資外匯管理改革，助力穩外貿、穩外資。
　
＊支持香港國際金融中心建設＊
　
　　二是推進外匯領域深層次改革和高水平開放。穩步擴大金融市場制度型開放，支持中長期資
本入市。創新優化自由貿易試驗區外匯管理政策，鼓勵首創性、集成式探索。積極支持區域戰略
實施，支持上海、香港國際金融中心建設。
　
　　三是防範化解外部衝擊風險。完善外匯市場「宏觀審慎＋微觀監管」兩位一體管理，保持人
民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，維護國際收支基本平衡。
　
＊保障外匯儲備資產安全、流動和保值增值＊
　
　　四是加強和完善外匯監管。強化非現場監管能力建設，嚴厲打擊地下錢莊等外匯違法違規活
動，維護外匯市場健康秩序。
　
　　五是完善外匯儲備經營管理，保障外匯儲備資產安全、流動和保值增值。
　
　　六是縱深推進全面從嚴治黨。

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