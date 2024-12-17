【中經會】外匯局：營造「越誠信越便利」政策環境，助力穩外資

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家外匯管理局黨組書記、局長朱鶴新主

持召開黨組（擴大）會議，傳達學習中央經濟工作會議精神。會議指出，將重點抓好以下工作：

一是持續提升外匯服務實體經濟質效。推動銀行外匯展業改革提質擴面，營造「越誠信越便利」

的外匯政策環境。以科創企業為重點做好金融「五篇大文章」。支持跨境電商、海外倉等貿易新

業態創新發展，深化外商直接投資外匯管理改革，助力穩外貿、穩外資。



＊支持香港國際金融中心建設＊



二是推進外匯領域深層次改革和高水平開放。穩步擴大金融市場制度型開放，支持中長期資

本入市。創新優化自由貿易試驗區外匯管理政策，鼓勵首創性、集成式探索。積極支持區域戰略

實施，支持上海、香港國際金融中心建設。



三是防範化解外部衝擊風險。完善外匯市場「宏觀審慎＋微觀監管」兩位一體管理，保持人

民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，維護國際收支基本平衡。



＊保障外匯儲備資產安全、流動和保值增值＊



四是加強和完善外匯監管。強化非現場監管能力建設，嚴厲打擊地下錢莊等外匯違法違規活

動，維護外匯市場健康秩序。



五是完善外匯儲備經營管理，保障外匯儲備資產安全、流動和保值增值。



六是縱深推進全面從嚴治黨。

