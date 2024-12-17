  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

17/12/2024 09:40

阿里巴巴傳接近達成以７８億元向雅戈爾出售銀泰百貨

　　《經濟通通訊社１７日專訊》《彭博》引述知情人士稱，阿里巴巴（０９９８８）接近達成
協議以約１０億美元（約７８億港元）向雅戈爾（滬：６００１７７）出售其百貨商店業務。
　
　　阿里巴巴於２０１７年以約２６億美元收購了銀泰。早於今年２月，已有報道指，阿里曾接
觸幾位潛在買家。消息指，商討仍在進行中，談判仍可能拖延更長時間或破裂。
　
　　聯商網昨天（１６日）就上述交易向銀泰百貨方面求證，銀泰百貨回應「具體以明天（１７
日）公告為准」。報道又指出，雖然具體收購細則尚未披露，不過有接近銀泰百貨人士告訴該網
，雅戈爾收購銀泰百貨將正式簽約。
　
　　據悉，銀泰百貨成立於１９９８年，是一家全面架構在雲上的互聯網百貨公司，位居中國百
貨零售業前列。阿里２０１４年初入股銀泰百貨，２０１７年啟動銀泰商業私有化。今年２月阿
里財報會上，阿里集團主席蔡崇信表示，關於非核心資產出售的進展非常順利，在２０２４財年
至今的九個月內，阿里已退出１７億美元的非核心資產，速度不錯，同時也成立了團隊，研究如
何進行相關上市公司的股票出售。阿里資產負債表上仍有許多傳統的實體零售業務，這些並非核
心業務，若退出也是合理做法，但考慮到當前有挑戰的市場情況，尚需時間實現。（ｃｌ）

【香港好去處】etnet全新頻道盛大推出！全港最齊盛事活動資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

謊報狼來了，賴清德自製亡國感

17/12/2024 08:00

大國博弈

高息定存 | 銀行高息搶存，東亞上調3個月定存息至3.9厘，...

16/12/2024 16:14

貨幣攻略

中經會 | 中證監：堅決落實「穩住樓市股市」，維護資本市場穩...

16/12/2024 10:26

傾力救市

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處