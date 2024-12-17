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17/12/2024 18:33

上交所：國聯證券收購民生證券事項符合重組條件

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國聯證券（０１４５６）（滬：６０１４５６），擬通過發行
Ａ股方式收購民生證券約９５﹒４８％股權，並募集配套資金事項，已獲上海證券交易所併購重
組審核委員會審核通過本次交易符合重組條件和信息披露要求。（ｒｈ）

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