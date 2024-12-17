《神州頭條》財經報章頭版摘要：國務會議優化完善專項債管理機制

《經濟通通訊社１７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



中共中央舉行紀念喬石同志誕辰１００周年座談會

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中共中央１６日上午在人民大會堂舉行座談會，紀念喬石同志誕辰１００周年。中共中央總書記

、國家主席習近平發表重要講話強調，現在，全黨全國各族人民正滿懷信心全面建設社會主義現

代化國家、全面推進中華民族偉大復興，一代代中國共產黨人為之奮鬥的美好理想正在一步步實

現。我們要高舉中國特色社會主義偉大旗幟，牢記黨的初心使命，同心同德、奮發進取，不斷創

造無愧於歷史、無愧於時代、無愧於人民的新業績。



財政貨幣政策明年要有更多務實舉措

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中央財辦有關負責同志會後深入解讀２０２４年中央經濟工作會議精神。總的認為，一年來的發

展歷程很不平凡，成績令人鼓舞，從目前經濟運行情況看，預計全年經濟增長５％左右，我國仍

是世界經濟增長的重要引擎。財政政策和貨幣政策是宏觀調控的兩大政策工具，明年要有更多務

實舉措。



１１月經濟運行延續回升態勢

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１２月１６日，國家統計局發布２０２４年１１月份國民經濟運行數據。國家統計局新聞發言人

、國民經濟綜合統計司負責人付凌暉表示，在宏觀政策組合效應持續釋放的作用下，１１月份，

生產較快增長，需求繼續擴大，就業、物價總體穩定，樓市和股市趨於活躍，市場預期持續改善

，新質生產力穩步發展，經濟運行延續回升態勢。





《上海證券報》



紀念喬石同志誕辰１００周年座談會，習近平發表重要講話

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中共中央１６日上午在人民大會堂舉行座談會，紀念喬石同志誕辰１００周年。中共中央總書記

、國家主席、中央軍委主席習近平發表重要講話強調，現在，全黨全國各族人民正滿懷信心全面

建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興，一代代中國共產黨人為之奮鬥的美好理

想正在一步步實現。我們要高舉中國特色社會主義偉大旗幟，牢記黨的初心使命，同心同德、奮

發進取，不斷創造無愧於歷史、無愧於時代、無愧於人民的新業績。



１１月經濟回升三大看點：生產升需求增市場暖

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國家統計局數據顯示，１１月，工業生產穩中有升，就業物價總體穩定，樓市交易趨於活躍。雖

然消費等個別指標增速有所回落，但經濟回升勢頭沒有改變，四季度以來的主要經濟指標明顯好

於三季度。專家分析，四季度ＧＤＰ同比增速會超過三季度，助力完成全年「５﹒０％左右」的

經濟增長目標。



國家外匯管理局：持續提升外匯服務實體經濟質效

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國家外匯管理局黨組書記、局長朱鶴新１６日主持召開黨組（擴大）會議，傳達學習中央經濟工

作會議精神，結合全國金融系統工作會議要求，研究部署貫徹落實措施。會議明確，要持續提升

外匯服務實體經濟質效。





《證券時報》



中共中央舉行紀念喬石同志誕辰１００周年座談會

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中共中央１６日上午在人民大會堂舉行座談會，紀念喬石同志誕辰１００周年。中共中央總書記

、國家主席主席習近平發表重要講話強調，現在，全黨全國各族人民正滿懷信心全面建設社會主

義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興，一代代中國共產黨人為之奮鬥的美好理想正在一步

步實現。我們要高舉中國特色社會主義偉大旗幟，牢記黨的初心使命，同心同德、奮發進取，不

斷創造無愧於歷史、無愧於時代、無愧於人民的新業績。



優化完善專項債管理機制，促進政府投資基金高質量發展

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國務院總理李強１６日主持召開國務院常務會議，對貫徹落實中央經濟工作會議決策部署作出安

排。會議對優化完善地方政府專項債券管理機制作出部署，指出要實行地方政府專項債券投向領

域「負面清單」管理，允許用於土地儲備、支持收購存量商品房用作保障性住房，擴大用作項目

資本金範圍。



實施好適度寬鬆的貨幣政策，適時降準降息

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中國人民銀行黨委１２月１６日召開會議，傳達學習中央經濟工作會議精神，按照全國金融系統

工作會議部署，研究明確貫徹落實舉措。會議強調，實施適度寬鬆的貨幣政策，防範化解重點領

域金融風險和外部衝擊，進一步深化金融改革和高水平對外開放，著力擴大內需、穩定預期、激

發活力，為推動經濟持續回升向好營造良好的貨幣金融環境。（ｒｙ）

