《神州經脈》過境免簽再放寬，中美金融工作組開會，滬指人幣連跌

《神州經脈》Ａ股三大指數今天（１７日）低開低走，滬綜指收跌０﹒７３％，三連跌，收

報３３６１﹒４９點，深成指亦軟０﹒３５％，創業板半日收升、午後回落翻綠，收跌

０﹒０２％。成交續減，滬深兩市全日交易額１﹒５萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮

量１８９４億元或１１％。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２８４０，較上個交易日４時３０分收盤

價跌１８點子，五連跌，連續三個交易日創２０２３年１１月１４日以來逾一年新低，全日在

７﹒２７５６至７﹒２８７０之間波動。市場人士認為，人民幣即期面臨的調整壓力不減，而大

行繼續通過長端掉期籌集美元並適時投放至即期市場助穩走勢，年內７﹒３元低點不一定會見到

。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１８９１，較上個交易日跌９點子，四連跌，創１２月１０

日以來一周新低。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家移民管理局今日公告，即日起全面放寬優化過境免簽政策，將過境免簽外國人在境內

停留時間由原７２小時和１４４小時，延長為２４０小時，同時新增２１個口岸、共６０個口岸

為過境免簽人員入出境口岸。與７２╱１４４小時過境免簽政策相比，此次調整最大特點是允許

跨區域通行，即過境免簽的外國人可以在２４個省（區、市）允許停留活動區域內跨省域旅行，

此前為１９個省份。



２﹒ ２０２４台北上海雙城論壇今日上午在台北晶華酒店正式舉行，據台媒報道，上海副市長

華源致詞時表示，即日恢復上海陸客團赴台旅遊。這是疫情解封後首個大陸城市正式宣布恢復陸

客團到台灣。華源並表示，上海方面將積極推動上海居民赴台團隊遊旅遊路線，「一定會包含台

北市」。對此，陸委會回應稱，歡迎陸客來台觀光，相關機關已做好相關準備，將視陸方文旅部

正式宣布開放的具體情況，即時相應實施。



３﹒ 據《路透》消息，中國決策層上周同意維持明年ＧＤＰ增長目標為５％左右，並且將財政

赤字率提高至ＧＤＰ的４％，比率創歷史新高。報道指，中央經濟工作會議已為相關目標達成共

識，但尚未正式公布。這意味著明年預算赤字率將比今年目標高出１個百分點，相當於新增約

１﹒３萬億元人民幣的財政赤字規模。消息人士稱，中國將通過發行預算外的特別國債和專項地

方債進一步擴大財政刺激力度。



４﹒ 中美金融工作組１５日－１６日在江蘇南京舉行第七次會議。中方就中央政治局會議和中

央經濟工作會議對明年經濟工作的部署作了介紹。雙方就中美經濟金融形勢與貨幣政策、金融穩

定與監管、國際金融治理、證券與資本市場等議題進行了務實溝通。作為本次會議的成果，中國

國家金融監督管理總局與美國聯邦保險辦公室簽署了修訂後的關於加強雙方保險業交流合作的諒

解備忘錄。



５﹒ 國務院國資委近日印發《關於改進和加強中央企業控股上市公司市值管理工作的若干意見

》，其中提出中央企業要將市值管理作為一項長期戰略管理行為，健全市值管理工作制度機制，

提升市值管理工作成效。國資委將市值管理納入中央企業負責人經營業績考核，強化正向激勵。

《意見》又提出，中央企業和控股上市公司要將股票回購增持作為一項長期性基礎性工作，建立

常態化股票回購增持機制；並要高度重視控股上市公司破淨問題，將解決長期破淨問題納入年度

重點工作等。



６﹒ 上海市統計局公布，１－１１月，全市規模以上工業企業完成工業總產值

３５５３２﹒６０億元，同比由１－１０月的下跌０﹒１％轉為增長０﹒３％；全市實現社會消

費品零售總額１６３６９﹒８５億元，同比下降３﹒１％，降幅較１－１０月擴大１﹒１個百分

點；全市全社會固定資產投資比上年同期增長５﹒６％，增幅較１－１０月放緩０﹒５個百分點

；全市房地產開發投資比去年同期增長５﹒４％，增幅較１－１０月放緩１﹒３個百分點。



７﹒ 北京市統計局公布，１－１１月，全市固定資產投資同比增長５﹒６％，設備更新加快推

進，設備購置投資增長３７﹒７％；全市商品房銷售面積９３８萬平方米，同比下降０﹒９％，

降幅比１－１０月收窄０﹒９個百分點。同期全市市場總消費額同比增長２﹒１％，其中服務性

消費額增長６﹒８％；實現社會消費品零售總額１２８６５﹒９億元，下降２﹒８％。１－１１

月，規模以上工業增加值同比增長７％，比１－１０月提高０﹒５個百分點。



８﹒ 據《路透》報道，美國當選總統特朗普周一表示，他的政府將研究是否應在美國禁止字節

旗下短視頻平台ＴｉｋＴｏｋ，一改其於２０２０年擔任總統時對ＴｉｋＴｏｋ採取的強硬立場

。特朗普在佛羅里達州棕櫚灘海湖莊園舉行的新聞發布會上稱，會重新審視ＴｉｋＴｏｋ，「我

對ＴｉｋＴｏｋ有特殊感情」。他將共和黨在年輕選民中所獲支持歸功於ＴｉｋＴｏｋ，認為其

產生了影響，故正對有關禁令進行研究。（ｓｌ）

