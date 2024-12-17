《鍾之日記》恒指三連跌，中興炒作連漲

《鍾之日記》１２月１７日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



隔晚美股漲跌不一，科技股推動納指再創新高，道指則錄八連跌。港股連跌兩個交易日後今

早繼續低開，中國領導層加大財政刺激猜想曾帶動恒指午後短暫回升，惟受制兩萬關，其後恢復

下跌，恒指全日跌９５點或０﹒５％，三連跌，收報１９７００，主板成交近１３２０億元。



＊Ａ股三連跌，明年赤字率據報升至４％＊



Ａ股三大指數今天低開低走，滬綜指收跌０﹒７３％，三連跌，收報３３６１﹒４９點，深

成指亦軟０﹒３５％，創業板半日收升、午後回落翻綠，收跌０﹒０２％。成交續減，滬深兩市

全日交易額１﹒５萬億元人民幣，較上個交易日縮量１８９４億元人民幣或１１％。



據《路透》消息，中國決策層上周同意維持明年ＧＤＰ增長目標為５％左右，並且將財政赤

字率提高至ＧＤＰ的４％，比率創歷史新高。報道指，中央經濟工作會議已為相關目標達成共識

，但尚未正式公布。這意味著明年預算赤字率將比今年目標高出１個百分點，相當於新增約

１﹒３萬億元人民幣的財政赤字規模。消息人士稱，中國將通過發行預算外的特別國債和專項地

方債進一步擴大財政刺激力度。



今日盤面失焦點，除了船舶、白酒及保險，各行業及概念板塊幾乎全線下調，兩市近

４５６０隻個股走跌。雖然國家移民管理局公告，即日起全面放寬優化過境免簽政策，將過境免

簽外國人在境內停留時間由原７２小時和１４４小時，延長為２４０小時，同時新增２１個口岸

、共６０個口岸為過境免簽人員入出境口岸，並允許跨區域通行。但相關利好暫未反映到投資市

場，旅遊股跌幅靠前，全日挫５﹒４％。



＊大模型話題炒作，中興連漲兩日＊



有市場傳言稱，字節跳動旗下ＡＩ大模型豆包要內嵌手機，最近與中興通訊（００７６３）

協商，之後不排除成立一個新的品牌。內媒報道又指，截至１１月底，豆包ＡＰＰ今年內累計用

戶規模已成功超越１﹒６億，成為全球排名第二，國內排名第一的ＡＩ ＡＰＰ。字節對於推理

用的ＡＳＩＣ芯片需求巨大，英偉達及昇騰較貴，而中興通訊可能存在業務的契合點。合作消息

炒作下，中興通訊股價急升至２１﹒６元，創一個月高位。



可惜的是，豆包今日下午已就合作傳聞闢謠。豆包相關負責人稱市傳消息不實，豆包大模型

已經和許多手機有了深度合作，但並沒有和中興通訊探討過成立新品牌可能性，也沒有相關芯片

方面的合作。中興港股升幅聞訊收窄，全日收漲４﹒６％，連升兩日共６﹒５％。



不過，中興通訊依然獲券商看好。上海證券近期給公司買入評級，並在研報中指出，中興擁

有ＩＣＴ行業完整的、端到端解決方案，產品覆蓋「高速網絡、算力基礎設施、數字能源、終端

」等領域。目前通信網絡設備商行業已形成寡頭格局，整體競爭趨於穩定，截至２０２３年，中

興通訊全球市佔率達到１３﹒９％。另外，國內智算中心加速落地，運營商資本開支向算力傾斜

，行業保持高景氣度。中興提供全系列服務器產品，在Ｘ８６服務器市場份額靠前，電信市場份

額領先，同時產品廣泛應用於金融行業、規模應用於國內主流互聯網企業。該行認為中興通訊具

有穩定的客戶資源，深耕芯片行業多年，有望把握算力產業機遇，實現新一輪增長。



＊吸外國遊客振消費，部分旅遊股先興奮＊



為提振中國旅遊消費，國家移民管理局今日宣布即日將外國人過境中國的免簽停留時間，從

原本的７２或１４４小時均延長為１０天（２４０小時），並新增２１個過境免簽入出境口岸，

從３９個增為６０個，新增的２１個過境免簽入出境口岸，以旅遊熱點為主，如安徽黃山機場、

福建武夷山機場、湖南張家界機場、海南海口機場、海南三亞機場、四川成都天府機場等。



此外，外國人過境免簽的停留活動區域，今天起也從原有的北京、上海、廣東等１９個省級

行政區，新增山西、安徽、江西、海南、貴州５省。



中國過境免簽政策全面放寬優化的消息公布半小時後，攜程海外平台歐洲站點、美洲站點、

亞太站點的中國相關目的地搜索熱度環比分別增長８５％、１６３％、１１６％。



部分旅遊股先興奮，海昌海洋公園（０２２５５）大升１０％，同程旅行（００７８０）漲

３﹒８％，復星旅遊文化（０１９９２）升１％，曾觸７﹒４５元的新高。中國國航

（００７５３）、華住集團（０１１７９）及香港中旅（００３０８）均升１％，不過，攜程集

團（０９９６１）微跌０﹒１％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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