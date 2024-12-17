《Ａ股焦點》邁威生物跌１％，上市三年持續虧損，擬赴港二次上市

《經濟通通訊社１７日專訊》Ａ股醫藥公司正在掀起赴港上市的熱潮。１２月１６日晚間，

邁威生物（滬：６８８０６２）發布公告稱，公司計劃發行Ｈ股並尋求在香港聯交所主板掛牌。

在此之前，恒瑞醫藥（滬：６００２７６）、百利天恆（滬：６８８５０６）也已經啟動港交所

ＩＰＯ融資。



公告顯示，目前，邁威生物正在與相關中介機構就發行Ｈ股及上市事宜進行討論，除了董事

會已通過的議案外，具體細節尚未敲定。



邁威生物今早低開低走，現跌１﹒５６％，報２０﹒８６元（人民幣．下同）。



＊上市三年持續虧損，今年前三季虧損６﹒９４億＊



邁威生物於２０２２年１月１８日在上海科創板掛牌交易，首發募資淨額３３億元，目前是

一家擁有產品研發、生產和銷售能力的全產業鏈藥企。



盡管邁威生物已經坐擁修美樂類似藥「君邁康」、普羅力類似藥「邁利舒」、地舒單抗

ＸＧＥＶＡ生物類似藥「邁衛健」３款上市藥品，所對標的原研藥係百億美元銷售市場，但仍未

實現盈利。



今年前三季度，邁威生物的收入為１﹒４１億元，淨虧損高達６﹒９４億元，同比增虧約

４﹒４５億元；同期現金及現金等價物為１５﹒９８億元，按照今年前三季度虧損規模，恐難支

持超過兩年的運營。



邁威生物強調，此次Ｈ股發行的主要目的是為了滿足資金需求以及持續推進公司國際化水平

，助力公司國際化業務實現可持續發展。（ｊｑ）

