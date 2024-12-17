《Ａ股焦點》秦川物聯大跌１３％，宣布終止重大資產重組計劃

《經濟通通訊社１７日專訊》隨著１２月１６日晚一紙公告的出爐，秦川物聯

（滬：６８８５２８）籌劃近３個月的重大資產重組正式宣告終止。



秦川物聯現大跌１３﹒５１％，報９﹒２２元人民幣。不過，從首次披露重組意向至今，秦

川物聯股價已累計上漲近５０％。



此前，９月２５日晚，秦川物聯曾公告，公司正在籌劃重大資產重組，擬收購成都派沃特

６０％股權。公司已與相關方簽署了《股權收購意向協議》，本次交易完成後，秦川物聯將成為

派沃特的控股股東，預計構成重大資產重組。



上述消息發布後，９月２６日、９月２７日，秦川物聯股價連續兩個交易日２０％漲停，之

後其股價整體一路延續漲勢，截至１２月１６日收盤，９月２６日至今秦川物聯股價已累計上漲

近５０％。



如今，上述事項發生了重大轉變。昨日（１６日）晚間，秦川物聯（滬：６８８５２８）最

新公告，公司原擬以現金收購成都派沃特科技股份有限公司６０％的股權，不過交易各方近日簽

署《股權收購意向協議之終止協議》，此次重大資產重組事項終止。



公開資料顯示，秦川物聯成立於２００１年，是從事智能燃氣表及物聯網系統軟件的研發、

製造、銷售和服務的高新技術企業。成立於２０１１年的派沃特，是一家以數字新基建為業務基

礎，聚焦行業數字化解決方案的企業。在與秦川物聯簽署相關意向協議前，派沃特曾多次沖刺

ＩＰＯ。（ｊｑ）

