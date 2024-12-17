  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Artcation
etnet專輯
AH股新聞

17/12/2024 10:53

《Ａ股焦點》秦川物聯大跌１３％，宣布終止重大資產重組計劃

　　《經濟通通訊社１７日專訊》隨著１２月１６日晚一紙公告的出爐，秦川物聯
（滬：６８８５２８）籌劃近３個月的重大資產重組正式宣告終止。
　
　　秦川物聯現大跌１３﹒５１％，報９﹒２２元人民幣。不過，從首次披露重組意向至今，秦
川物聯股價已累計上漲近５０％。
　
　　此前，９月２５日晚，秦川物聯曾公告，公司正在籌劃重大資產重組，擬收購成都派沃特
６０％股權。公司已與相關方簽署了《股權收購意向協議》，本次交易完成後，秦川物聯將成為
派沃特的控股股東，預計構成重大資產重組。
　
　　上述消息發布後，９月２６日、９月２７日，秦川物聯股價連續兩個交易日２０％漲停，之
後其股價整體一路延續漲勢，截至１２月１６日收盤，９月２６日至今秦川物聯股價已累計上漲
近５０％。
　
　　如今，上述事項發生了重大轉變。昨日（１６日）晚間，秦川物聯（滬：６８８５２８）最
新公告，公司原擬以現金收購成都派沃特科技股份有限公司６０％的股權，不過交易各方近日簽
署《股權收購意向協議之終止協議》，此次重大資產重組事項終止。
　
　　公開資料顯示，秦川物聯成立於２００１年，是從事智能燃氣表及物聯網系統軟件的研發、
製造、銷售和服務的高新技術企業。成立於２０１１年的派沃特，是一家以數字新基建為業務基
礎，聚焦行業數字化解決方案的企業。在與秦川物聯簽署相關意向協議前，派沃特曾多次沖刺
ＩＰＯ。（ｊｑ）

《說說心理話》心理急救II：幾個徵兆辨認身邊人需要心理支援！點樣對情緒進行急救、自我照顧？專家分享穩定情緒小練習► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞Maxcare美天復康寶(升級版) (價值HK$1,680)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

謊報狼來了，賴清德自製亡國感

17/12/2024 08:00

大國博弈

高息定存 | 銀行高息搶存，東亞上調3個月定存息至3.9厘，...

16/12/2024 16:14

貨幣攻略

中經會 | 中證監：堅決落實「穩住樓市股市」，維護資本市場穩...

16/12/2024 10:26

傾力救市

說說心理話

聖誕新年特輯

Watche Trends 2024

北上食買玩

Artcation

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處