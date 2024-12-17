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AH股新聞

17/12/2024 11:55

《Ａ股焦點》廣汽集團Ａ半日跌近１％，明日發布第二款飛行汽車

　　《經濟通通訊社１７日專訊》據廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）消息，廣汽
飛行汽車品牌暨新產品發布會將於明日（１２月１８日）舉辦。廣汽全新飛行汽車品牌首款複合
翼飛行汽車將首發亮相，這也是廣汽自主研發的第二款飛行汽車。
　
　　在發布會上，廣汽集團還將公布未來智慧立體出行的發展規劃，加速低空出行商業化落地。
　
　　截至中午收盤，廣汽集團Ａ股跌０﹒７３％，報９﹒４８元人民幣。（ｊｑ）

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