《Ａ股焦點》廣汽集團Ａ半日跌近１％，明日發布第二款飛行汽車

《經濟通通訊社１７日專訊》據廣汽集團（０２２３８）（滬：６０１２３８）消息，廣汽

飛行汽車品牌暨新產品發布會將於明日（１２月１８日）舉辦。廣汽全新飛行汽車品牌首款複合

翼飛行汽車將首發亮相，這也是廣汽自主研發的第二款飛行汽車。



在發布會上，廣汽集團還將公布未來智慧立體出行的發展規劃，加速低空出行商業化落地。



截至中午收盤，廣汽集團Ａ股跌０﹒７３％，報９﹒４８元人民幣。（ｊｑ）

